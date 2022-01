Stíhať Žilinku za cestu do Ruska? Nereálne

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v súvislosti s pracovnou cestou generálneho prokurátora Maroša Žilinku povedal, že mu prestáva rozumieť. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) si dokonca myslí, že Žilinka by mal byť disciplinárne stíhaný. Aké sú zákonné podmienky takéhoto postupu?

„Maroš Žilinka verejne pošliapal hodnoty ľudských práv, na ktorých je Slovensko postavené. Spoločné oslavy s človekom zo sankčného zoznamu, na ktorom sa dohodli všetky krajiny EÚ vrátane Slovenskej republiky, sú neprijateľným porušením národných záujmov Slovenskej republiky. Za tento akt by mal byť Maroš Žilinka disciplinárne stíhaný,“ napísala Remišová ešte 14. januára.

„Som presvedčený, že Maroš Žilinka je dobrý generálny prokurátor,“ povedal Boris Kollár (Sme rodina) v relácii Ide o pravdu. Pripomína, že politici nemajú čo dávať vysvedčenie generálnemu prokurátorovi, hovorí v tomto prípade o vyváženosti deľby moci. Žiada však, aby ani OČTK, prokurátori a sudcovia nehodnotili politikov.

K ceste do Moskvy povedal, že „rovnako Európska únia, novinári sa dopytovali a bolo jasne povedané, že neporušil žiadny predpis ani zákon“. Podľa Kollára nie je zakázane rozprávať sa s ľuďmi na sankčnom zozname, ale odporúča sa im pripomenúť, aká je politika Európskej únie.

V Ide o pravdu Kollár potvrdil, že hnutie Sme rodina nepodporí zmenu paragrafu 363 a pripomenul, že ako jedna zo strán v koalícii má Sme rodina právo veta. Podľa neho Žilinka má „najmenej realizovaných trišesťtrojok“ a uviedol ako príklad rozhodnutie prokuratúry o Jaroslavovi Haščákovi, ktoré je v duchu, v akom rozhodol európsky súd, pričom niektoré médiá podľa neho útočia len na Žilinku.

Proti nápadu stíhať Žilinku sa vyjadril aj líder druhej najsilnejšej koaličnej strany SaS Richard Sulík. „Ja by som tam nechodil. Robí to hanbu,“ povedal Sulík. Zároveň však deklaroval, že Žilinkove disciplinárne stíhanie by nepodporil.

Jeho koaličná kolegyňa si tento postoj vysvetlila Sulíkovým nekalým vzťahom so Žilinkom. „Richard Sulík považuje diskusiu o disciplinárnom stíhaní Maroša Žilinku za prehnanú. Nesúhlasím, no nečudujem sa, nakoľko práve u Richarda Sulíka loboval za podporu pána Žilinku podnikateľ Gučík. Naša strana Za ľudí na rozdiel od strany SaS za Žilinku nehlasovala,“ reagovala Remišová.

„Zvolenie Maroša Žilinku do funkcie generálneho prokurátora pokladám za najväčší omyl koaličných partnerov,“ doplnila ešte Remišová.

Disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora nie je také jednoduché. „Podať návrh na disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora môže podľa zákona iba trojpätinová väčšina Národnej rady, teda 90 poslancov, alebo prezidentka Zuzana Čaputová,“ pripomenula nezisková organizácia Via Iuris.

Prezidentka Čaputová síce označila Žilinkovu cestu do Ruska za nevhodnú, o podaní disciplinárneho návrhu však podľa vlastných slov neuvažuje. „Nateraz tento krok nepovažujem za dostatočný na podanie disciplinárneho návrhu,“ informovala prezidentka v utorok.

Zákonné dôvody na disciplinárne stíhanie sú rôzne. Patrí medzi nich neplnenie a porušovanie pracovných povinností, oprávnené pochybnosti o jeho nestrannosti či správanie, ktoré znižuje vážnosť prokuratúry.

„Ak sa poslanci dohodnú alebo prezidentka rozhodne, návrh na disciplinárne stíhanie podávajú na Najvyšší správny súd. Ten má disciplinárne konania v kompetencii od minulého roka. Na najvyššom správnom súde rozhoduje 5-členný disciplinárny senát, ktorý pozostáva z troch sudcov (sudkýň) Najvyššieho správneho súdu (jeden z nich je predseda) a dvoch prokurátorov zvolených Radou prokurátorov,“ priblížila Via Iuris.

Vládna koalícia ale v podstate nemá šancu získať 90 poslancov, ktorí by takýto návrh podali. Proti sa už totiž veľmi jasne vyjadril predseda Sme rodina Boris Kollár, ktorého hnutie v parlamente disponuje 17 hlasmi. Bez ich podpory tak môže vládna koalícia získať najskôr len 77 hlasov – 51 z OĽaNO, 19 od SaS a najviac sedem spomedzi nezaradených poslancov.

VIDEO: Boris Kollár o generálnom prokurátorovi (v čase od 9:18).