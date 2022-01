Šándor: Cvičiť Ukrajincov na Slovensku? To by bol vstup do konfliktu s Ruskom

„Nechať si na svojom území cvičiť nejaké bojové skupiny cudzieho štátu by asi nebolo rozumné. To by bolo možné považovať za zapojenie sa do konfliktu. Mne samému sa táto informácia nezdá veľmi hodnoverná. Veď slovenskí predstavitelia by museli byť blázni, aby niečo takéto povolili,“ hovorí o správe New York Times bezpečnostný analytik a bývalý náčelník českej Vojenskej spravodajskej služby Andor Šándor. Debatu o vojenskej spolupráci s USA považuje za "strašnú bramboračku".

Denník New York Times s odvolaním sa na nemenované zdroje americkej administratívy napísal, že v prípade vypuknutia vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou by Spojené štátny mohli cvičiť ukrajinských povstalcov aj na území Slovenska. Považujete to za vierohodné?

New York Times sa odvoláva na nejaké zdroje americkej administratívy. To ale ešte neznamená, že to musí byť pravda. Mne samému sa táto informácia nezdá veľmi hodnoverná. Veď slovenskí predstavitelia by museli byť blázni, aby niečo takéto povolili.

Prečo?

Bola by to vec, ktorá by Slovensko dostala takmer do priameho konfliktu s Ruskom. Osobne ani príliš neverím, že Rusko chce konflikt s Ukrajinou. To by bola ťažká vojna, preto tomu jednoducho neverím. Nechať si na svojom území cvičiť nejaké bojové skupiny cudzieho štátu by asi nebolo rozumné. To by bolo možné považovať za zapojenie sa do konfliktu.

Čo ukazujú o pravdepodobnosti takejto snahy USA cvičiť povstalcov v susednej krajine príklady z minulosti?

Takýchto príkladov by sme našli viacero. Spojené štáty vyzbrojovali napríklad afganských mudžahedínov v boji proti sovietskej invázii. Podobne sa angažovali aj v Južnej Amerike.

Ministerstvo obrany uviedlo, že o takejto možnosti nikdy s USA nediskutovali. Znamená to, ako tvrdia, že táto informácia sa nezakladá na realite?

Nejaká takáto dohoda medzi vládami USA a Slovenska nepochybne nebola na programe dňa. Takýmito informáciami len niekto prilieva olej do ohňa hroziaceho konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Podľa mňa úplne zbytočne. Už takto je ten stav veľmi nepríjemný. Keby niečo takéto Američania urobili bez toho, aby o tom informovali vládu, bol by to obrovský zásah do suverenity Slovenska.

Je možné, že by k nejakému takémuto výcviku došlo bez vedomia slovenských štátnych orgánov?

Ak by mali Američania cvičiť povstalcov, museli by ich cvičiť v používaní zbraní. To by ale museli robiť v nejakých výcvikových priestoroch, a o tých majú slovenské ozbrojené sily určite prehľad. Navyše by títo Ukrajinci museli byť na Slovensko aj nejakým spôsobom dopravení. To by sa ani nedalo utajiť.

Ako vnímate diskusie na Slovensku o vojenskej zmluve s USA?

Pre prípad použitia aliančných vojsk je dobré zabezpečiť operačnú prípravu bojiska, ako sa tomu kedysi hovorilo. Znamená to mať napríklad prispôsobené letiská a všetky systémy na prijímanie cudzích lietadiel. V prípade vojenského konfliktu to je pochopiteľné. Nemyslím si ale, že je v hre nejaké rozmiestňovanie jadrových alebo chemických zbraní na slovenskom území. Takýmto strašením sa tá debata iba vyostruje a stáva sa z nej „strašná bramboračka“. Zdá sa mi to zvláštne. Proste nie je dôvod dávať na Slovensko jadrové zbrane. Rusi by takéto posúvanie sa k ich hraniciam určite považovali za veľmi znepokojivé. Keby sa to Rusi dozvedeli, to by bola druhá kubánska kríza. Neviem si dosť dobre predstaviť, že by niečo takéto bolo v pláne.