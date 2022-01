Žilinka je pre cestu do Ruska žiadaný v parlamente, Šeliga: Spôsobil hanbu

Predsedu výboru Mariána Kéryho (Smer-SD) chce požiadať o zvolanie mimoriadneho zasadnutia. Kéry na rokovanie o tejto téme nevidí dôvod, nemá problém so Žilinkovou cestou. Tvrdí, že výbor nie je generálnemu prokurátorovi nadriadený.

„Marošovi Žilinkovi dávame možnosť, aby návštevu dostatočne vysvetlil. Takáto návšteva je v kontexte súčasnej situácie na Ukrajine a hromadenia ruských síl na jej hraniciach necitlivá a vzbudzuje množstvo otáznikov,“ uviedol Stančík v stanovisku.

Poslanec tiež pripomenul, že Žilinka rokoval s osobou, ktorá je na sankčnom zozname EÚ. „Otázky vyvoláva aj jeho politizácia obrannej dohody s USA a pripomienky nad rámec funkcie generálneho prokurátora,“ do­dal.

Kéry pre TASR reagoval, že Stančík ho ešte o zvolanie výboru nepožiadal. Zahraničný výbor nie je podľa neho súčinný s generálnym prokurátorom. „Nie sme mu nadriadení. Ak by to aj prišlo na bod programu, môj názor je, že jeho cesta bola absolútne legitímna. Išlo len o oslavu výročia, je to zbytočne kopanie do osoby generálneho prokurátora,“ povedal.

Zahraničný výbor by musel Kéry podľa svojich slov zvolať vtedy, ak o to požiada tretina jeho členov. Zvolať výbor z vlastnej iniciatívy k tejto téme nechce.

Šeliga: Podpis dohody bol hanbou

Generálny prokurátor spôsobil podpisom spolupráce s ruskou generálnou prokuratúrou Slovensku medzinárodnú hanbu. Vo štvrtok to uviedol poslanec Národnej rady zo strany Za ľudí Juraj Šeliga. V tejto súvislosti požiadal predsedu ústavnoprávneho parlamentného výboru, aby pozval Žilinku vysvetliť tieto kroky.

„Žilinka spôsobil Slovensku medzinárodnú hanbu a z časti spochybnil našu zahranično-politickú orientáciu z toho dôvodu, aby mohol organizovať workshopy s ruskou prokuratúrou,“ zdôraznil Šeliga. Považuje to za poškodenie dobrého mena slovenskej prokuratúry.

„Pán Žilinka vôbec nespomínal tzv. kauzu uneseného Vietnamca, keď sa mal únos stať cez Ruskú federáciu, ktorá mala na tom participovať. Nezastal sa politických väzňov, nič nehovoril o vraždách novinárov v Rusku,“ tvrdí Šeliga. Volá po jednotnej zahranično-politickej orientácii Slovenska a odmietaní agresie proti Ukrajine a iným krajinám.

Kritizuje aj rozhodovanie prokuratúry o sťažnostiach vyšetrovateľov NAKA proti vznesenému obvineniu. „V niektorých prípadoch reaguje promptne, bez akéhokoľvek zaváhania. V iných prípadoch, ako keby sa ich to netýkalo,“ dodal. Na koaličnej rade sa podľa Šeligu otvorila téma reformy prokuratúry. „Mária Kolíková povedala, že to nemá v pláne. Ja si myslím, že by koalícia mala prehodnotiť svoje plány a venovať tomuto zvýšenú pozornosť,“ uviedol.

Generálna prokuratúra na vyjadrenie Šeligu nebude reagovať, uviedol hovorca Dalibor Skladan.

Žilinka počas minulotýždňovej návštevy Moskvy podpísal program vzájomnej spolupráce generálnych prokuratúr Slovenskej republiky a Ruskej federácie.