Prezidentka diskutovala s cirkvami o zmiernení napätia

Zuzana Čaputová považuje za ústrednú a dôležitú tému tohto roka to, ako je možné prispieť k zmierneniu napätia v spoločnosti a k jej zjednoteniu.

Prezidentka sa s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností zhodla na tom, že napätie v spoločnosti aj vplyvom pandémie je mimoriadne veľkým problémom. Povedala to vo svojom vyhlásení po stretnutí.

„Rozprávali sme sa o tom, ako môžeme pomôcť tomu, aby spoločnosť bola súdržnejšia. Lebo ak sme súdržnejší, vieme prekonať všetky krízy ďaleko lepšie. Myslím, že by pomohlo, ak by sme našu spoločnosť nevnímali iba v dvoch extrémnych polaritách ľudí, ktorí chcú spolu iba bojovať,“ povedala prezidentka. Doplnila, že sú ľudia, ktorí hľadajú, chcú počúvať a ktorým stojí za to spájať sa a byť v jednote.

Stretnutie s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností, ktoré u prezidentky prebehlo formou diskusie, by malo túto jednotu aj znázorňovať. „Odnášam si veľa zaujímavých podnetov. Myslím, že pointou tohto stretnutia je to, aby sme sa pokúsili byť zjednotení v hodnotách, ktoré sa snažíme žiť a reprezentovať aj navonok pri pestrosti názorov. O názoroch sa dá diskutovať, v hodnotách skúsme byť jednotní,“ uzavrela hlava štátu.

Prezidentka sa po stretnutí poďakovala všetkým predstaviteľom cirkví a náboženských spoločností za ich službu v uplynulom roku. Zároveň im popriala aj veľa síl a zdravia do ďalšieho pôsobenia v roku 2022.