Múzeu SNP po presune pod Naďa stúpol rozpočet o polovicu

Výrazné navýšenie rozpočtu banskobystrického Múzea SNP o 52 percent, zachovaná právna subjektivita, žiadna likvidácia, sťahovanie a ani prepúšťanie. Konštatoval to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), ktorý prišiel do Banskej Bystrice, aby s vedením múzea i zamestnancami hovoril o budúcnosti, financovaní, rozvoji a plánovaných projektoch po presune do zriaďovateľskej pôsobnosti pod rezort obrany od januára tohto roka.