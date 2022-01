V koalícii nevidno vôľu na zrušenie jedného volebného obvodu

Zvýšenie počtu volebných obvodov sa nateraz javí ako málo pravdepodobné. Skôr by sa mohlo podariť vylepšenie niektorých existujúcich volebných pravidiel. Vyplýva to z vyjadrení politikov vládnych strán pre agentúru SITA. Vláda má pritom vo svojom programe začatie odbornej diskusie, ktorej cieľom bude analýza úpravy volebného systému a zmeny volebných obvodov vo voľbách do parlamentu.