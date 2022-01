Plánovaný príchod Američanov ľudí na Sliači desí

Dohoda by americkým ozbrojeným silám umožnila, okrem iného, využívať vojenské letiská v Kuchyni a na Sliači. Obyvatelia mestečka pri Zvolene majú z toho zmiešané pocity a podobne sú vraj na tom tiež slovenskí vojaci, ktorí aktuálne pôsobia na tamojšom letisku.

Pravde sa podarilo hovoriť s jedným z nich, ktorý chce, pre citlivosť témy, zostať v anonymite. „Nálada je tu napätá. Väčšina z nás nie je nadšená, akým smerom sa to vyvíja. Ak sa dohoda podpíše, takmer všetci, ktorí sme tu teraz, odtiaľto budeme musieť odísť,“ povedal.

Vzápätí poukázal na to, že ak by došlo k vyvolaniu vojnového konfliktu s Ruskom, sliačske letisko by sa stalo jedným z cieľov.

Ľudia, ktorých sme v meste stretli nám potvrdili, že z plánovaného podpisu spomínanej dohody sa netešia. „My tu kvôli vojenskému letisku trpíme. Keď sem nabehnú tie nové lietadlá, to tu bude horor,“ podotkol rozhorčene starší pán.

Nepozdáva sa to ani mladej mamičke Viere. „Mám obavy, že tu bude hluk z tých lietadiel. Ďalšia vec je beztrestnosť – vojaci, ktorí sem prídu, môžu urobiť čokoľvek a nikto im na to nič nemôže povedať,“ poznamenala.

Pobúrenie netajil ani Ján. „Zmluva s USA je pre nás úplne zbytočná, lebo sme členmi NATO. Toto vyložene robí zlú krv v rámci najbližšieho suseda na Ukrajine. Ide im v podstate o to, aby sa americké vojská dostali čo najbližšie k Rusku a provokovali tak, ako to robili na Ďalekom východe,“ mieni.

Primátorka Sliača Ľubica Balgová znepokojenie miestnych chápe. Mnohí si tam ešte pamätajú desiatky rokov trvajúci pobyt Rusov, z ktorého im zostali veľmi nepríjemné pocity.

„Je rozdiel, keď vám nad hlavou letí dopravné lietadlo a potom hlučné bojové. To v ľuďoch evokuje vojnu a nebezpečenstvo,“ podotkla s tým, že Sliačania sa obávajú stavu, aký tam kedysi mali so sovietskymi vojakmi. „Nevedeli sme ich obmedziť. Teraz je to napríklad tak, že keď tu máme občianske obrady, sobáše či pohreby, alebo potrebujeme pokoj pre niečo iné, zavoláme na útvar a vyhovejú nám. Pri Rusoch to nikdy nebolo možné,“ vraví.

Balgová si zaspomínala na sedemdesiate roky, keď vojaci nad ich hlavami lietali denne. „Od rána do večera tu bol vkuse hluk,“ podotkla. Priblížila, že keď tam mali sovietov a miestni na niektorého z nich zavolali policajtov, nikdy sa už potom nedozvedeli, ako sa to doriešilo. Mnohí sú vraj presvedčení, že s Američanmi hrozí to isté. Obávajú sa veľkej hlučnosti, porušovania zákonov, aj prípadného vojnového konfliktu.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Ľubica Balgová, Sliač, primátorka Ľubica Balgová

„Kedysi sa svet delil na východ a západ, no v súčasnosti je nepriateľ na každej svetovej strane. Nevieme povedať, kedy udrie nejaký terorista. Skôr ale cítim boj o Ukrajinu. Ak by tu bola základňa s typom zbraní, o ktorých nevieme, určite budeme na rane ako prví,“ upozornila primátorka na to, čo Sliačanov najviac desí. Od štátu by očakávali viac informácií aj nejakú satisfakciu za to, že to všetko musia znášať.

Obavy majú tiež primátori Banskej Bystrice a Zvolena či starostovia okolitých obcí. Spoločne sformulovali konkrétne otázky, na ktoré chcú počuť odpoveď od ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO). Žiadajú detailné vysvetlenie možných dopadov uzatvorenia dohody s USA. Zaujíma ich, aký vplyv to bude mať na obyvateľstvo a jeho každodenný život. Zo strany štátu a poslancov Národnej rady chcú zároveň garanciu zachovania civilnej časti Letiska Sliač.

So šéfom rezortu obrany sa Balgová mala možnosť rozprávať v piatok v Banskej Bystrici, kde sa stretli na neformálnom obede.

„Ubezpečil nás, že informácie, ktoré sa o zmluve šíria, nie sú pravdivé. Tvrdí, že tu nevznikne základňa amerických vojakov. Naopak, letisko sa prerobí, aby slúžilo tým našim. Naďalej vraj bude plniť obranné povinnosti tak, ako doteraz,“ prezradila, o čom bola reč.

„Prisľúbil, že letisko pre civilistov tu jednoznačne zostane. Faktom je, že ak sa zmluva podpíše, Američania sem prídu. Pôjde o technický personál, pričom je predpoklad, že tu bude zhruba šesťdesiat vojakov,“ objasnila.

V dohľadnej dobe sa vraj s Naďom majú stretnúť ešte raz. „Má to byť s účasťou odborníkov, aby nás ubezpečili, že letisko bude fungovať pod slovenským velením a pobytom Američanov nedôjde k nášmu ohrozeniu,“ doplnila Balgová.