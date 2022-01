Akú odmenu dostane senior, ktorý nemá v covid passe tretiu dávku?

Keď prišiel minister financií Igor Matovič (OĽaNO) s myšlienkou, že ľudia starší ako 60 rokov by mohli dostať odmenu za svoju zodpovednosť, potešil sa. „Ale nedával som sa očkovať preto, aby som dostal Matovičovu odmenu,“ zdôrazňuje Széplaky. Očkovať sa dal preto, aby sa vyhol vírusu.

Takže hoci sa dal tretí raz preočkovať pred zavedením očkovacej prémie, má nárok na zvýšenú odmenu 300 eur. A teraz sa začínajú jeho obavy: podľa oficiálneho Covid passu má totiž za sebou len dve očkovania. Ale v karte, ktorú vedie jeho všeobecný lekár, záznam o tretej, posilňovacej dávke je.

Keď chýba dávka v passe

Hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá vysvetľuje, že centrum odosiela údaje z očkovania, ktoré získava zo zápisov vyše dvesto vakcinačných centier, od ambulantných lekárov či výjazdových očkovacích tímov. „Tieto dáta majú povinnosť zapisovať do eZdravia. Možnosť zapísať očkovanie do systému má totiž len vakcinačné centrum alebo lekár, ktorý vykonal očkovanie,“ pokračuje Sivá.

Z týchto údajov NCZI zostavilo dataset, ktorý poslalo na ministerstvo financií, ktoré má vyplácanie odmien pod palcom. „Po dodaní iniciačnej dávky dát NCZI pravidelne posiela aktualizovaný zoznam zaočkovaných ministerstvu financií,“ spresňuje s tým, že tak sa údaje aktualizujú.

Ďalšie údaje o očkovaných dostane ministerstvo v najbližších dňoch. „Ide o niekoľko desiatok tisíc zaočkovaných seniorov, ktorí majú nárok na vyplatenie tristoeurovej odmeny,“ podotýka Sivá.

Potom údaje spracuje rezort financií a pošle Slovenskej pošte. Sivá hovorí, že práve v utorok NCZI a ministerstvo dolaďovali detaily zasielania datasetov.

Pripúšťa však, že sa môžu vyskytnúť aj situácie, akú práve prežíva Imrich Széplaky. Ozvali sa aj ďalší dôchodcovia, ktorí zistili, že v Covid passe nemajú údaj o absolvovaní tretej dávky. Na jednej strane majú obavy, či dostanú očkovací bonus, ale aj obavu, čo ak sa nedostanú na podujatia v režime OP+. „Dala som sa tretí raz zaočkovať preto, aby som sa vyhla korone, ale aj preto, aby som si ešte mohla užiť divadlo, aby som mohla ešte niekedy ísť si zaplávať. A teraz budem niekde platiť za testovanie? Na to mám míňať peniaze z dôchodku?“ hnevá sa dôchodkyňa z Prešova. Hovorí, že očkovacia prémia ju teší. „Ale vnímam to skôr ako pomoc seniorom. Očkovať by som sa nechala aj bez tých peňazí. Ale keď ich môžem dostať, poteším sa im,“ dodala s tým, že by mala mať nárok na tristo eur. Podľa údajov v Covid passe však len na dvesto, chýba jej tam totiž potvrdenie o tretej dávke.

Dobrá rada: Preverujte

Sivá tvrdí, že „môže ísť o individuálne prípady, keď bol občan na očkovaní bez registrácie, alebo vakcinácia nebola lekárom či vakcinačným centrom zapísaná do systému“.

Dáva však aj dobrú radu: „Ak chce mať občan istotu, musí si skontrolovať, či má správne zapísané údaje o vakcinácii v Digitálnom COVID preukaze EÚ o očkovaní.“

V prípade, ak si chcú šesťdesiatnici a starší overiť, či im bude poukážka doručená, môžu kontaktovať call centrum Finančnej správy, pripomína Sivá. „Pre zmeny v údajoch, ako napríklad adresa či osobné údaje, môže kontaktovať call centrum NCZI,“ spresňuje hovorkyňa NCZI.

Tvrdí, že NCZI preveruje každý podnet a zistí príčinu nahlásenej chyby. „Ak chýba záznam z očkovania vo všetkých systémoch NCZI, pracovníci NCZI na základe predložených dokladov kontaktujú príslušné vakcinačné centrum a upozornia na chýbajúci záznam, resp. skontrolujú záznamy. Na tento úkon však potrebujeme identifikátor – Covid pass alebo rodné číslo. Tak totiž dokážeme či už telefonicky, alebo mailom overiť identitu občana a zároveň skontrolovať zápisy v systéme,“ dodáva Sivá.

Imrich Széplaky verí, že chýbajúci údaj o tretej dávke sa dostane tam, kam má. „Volal som na NCZI. Naozaj mi sľúbili, že sa na to pozrú a ešte sa ozvú. Uvidíme, čakám, kedy mi príde poukaz. Pre dôchodcu je aj sto eur veľký peniaz. Túto odmenu beriem ako pomoc, aby som mal za čo zaplatiť teplo a energie,“ dodáva.