Čakajú nás extrémne mrazy, aj - 20 °C. Dokedy potrvajú?

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom na posledný januárový týždeň.

Teplotné výkyvy trvajúce niekoľko týždňov budú pokračovať. V niektorých oblastiach pribudne výdatnejšia snehová nádielka.

Medzi jednotlivými regiónmi cítiť veľké rozdiely. Východná časť Slovenska je viac pod vplyvom studených vzduchových hmôt a na juhozápade sa prejavujú tie teplejšie. V Košiciach sa skoro počas celého minulého týždňa držali hodnoty v záporných číslach a cez víkend tam dosť mrzlo. V iných častiach Slovenska sa napríklad v sobotu dostala teplota pomerne vysoko nad nulu.

Situácia so snehom stále nie je priaznivá. Niekde sa nevyskytuje vôbec alebo len symbolicky. V tohtoročnej zimnej sezóne sa však biela pokrývka objavila už vo všetkých našich lokalitách.

„Najmenej, len 5, dní so snehom zaznamenali Dudince a Košice. Nitra mala bielu perinu 6, Trebišov 7, Žihárec 8, Hurbanovo a Rimavská Sobota 9 dní. V Bratislave na letisku mali 11, na Kolibe 16, v Kuchyni 15, v Prievidzi 17 a v Dolnom Hričove 23 takýchto dní,“ vraví klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško.

Pokračoval, že Štrbské Pleso hlásilo do 20. januára 55, Tatranská Javorina 54, Oravská Lesná 51 a Telgárt 42 dní so snehom. Ešte viac to bolo vo vysokohorských polohách – na Chopku 63 a na Lomnickom štíte 114 dní.

Hrúbka snehu bola najvýraznejšia počas Vianoc. Oravská Lesná mala na Štedrý deň 35 cm. Štrbské Pleso nameralo zatiaľ najviac dva dni nato – 48, a Poprad mal v rovnakom období 19 cm. S príchodom stúpajúcich hodnôt ale potom výška pokrývky klesla.

Počas ostatných dní sa na Slovensku striedali studené obdobia s teplejšími, pričom do toho vstupoval silný vietor. „V pondelok dosiahla v Nitre rýchlosť vetra až 101 km za hodinu. Ďalšie dva dni sa už niesli v úplne inom duchu. Streda bola ideálna – vďaka tlakovej výši nám príjemne svietilo slnko,“ hovorí Faško.

„Vo štvrtok to už ale neplatilo a opäť prišlo veľmi dynamické počasie. Niekde aj chumelilo, pričom ráno 20. januára bolo na Chopku 92 a na Lomnickom štíte 120 cm snehu. Štrbské Pleso malo 33, Oravská Lesná 13, Medzilaborce 7, Stropkov 5 a Tatranská Javorina s Lieskom len 4 cm,“ priblížil.

Začiatkom týždňa sa studené dni ešte udržia a mrazy trochu zosilnia. V noci môžu v oblastiach, kde zostane sneh, utíši sa vietor a vyjasní, dosiahnuť až –18 stupňov. Potom by sa však opäť malo otepliť. V najnižších lokalitách sa vyskytnú zmiešané či tekuté zrážky. „Nestabilita počasia sa odráža aj v tom, že túto zimu sme mali málo hmiel a inverzií,“ poznamenal Faško. Celé to vraj pripomína skôr začiatok jari.

Napriek všetkému sa to v priemernej mesačnej teplote v decembri, a zatiaľ tiež v januári, neodráža. „Je to veľmi blízko normálnych hodnôt. Veľké rozdiely uvidíme skôr v tých kratších obdobiach. Potvrdzuje sa, že od augusta až do januára sú u nás všetky priemerné mesačné teploty blízke dlhodobému priemeru,“ povedal klimatológ.

Takýto stav na Slovensku podľa neho už dlho nenastal, lebo väčšinou tu predtým prevládali nadnormálne teplé mesiace. „Teraz tu už od konca leta nie sú,“ doplnil.