Múzeum SNP zatiaľ prechod pod rezort obrany veľmi nepociťuje

V piatok prišiel do Banskej Bystrice aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). O 840-tisíc eur sa má zvýšiť tohtoročný rozpočet Múzea SNP, ktoré od 1, januára prešlo z pôsobnosti rezortu kultúry pod obranu. Podľa Naďa by malo múzeum dostať ďalších 286-tisíc eur na štandardnú údržbu. Celkovo tak bude mať v tomto roku k dispozícii 3,28 milióna eur. Peniaze majú ísť na opravu a údržbu pamätných miest SNP či už na Kališti, oporného muru Múzea SNP alebo pamätnej izby v Mošovciach.

Pri organizovaní osláv SNP budú vojaci pomáhať napríklad pri čistení areálov pietnych miest, plánuje sa spolupráca s Leteckými opravovňami Trenčín pri obnovovaní exponátov vystavených v skanzene ťažkej bojovej techniky v areáli múzea. Rozhovor s riaditeľom Uhrinom vznikol pred ministerskou návštevou.

Múzeum prešlo s príchodom tohto roka pod zriaďovateľskú pôsobnosť ministerstva obrany. Cítiť už nejaké zmeny?

Prešiel príliš krátky čas na to, aby sme už niečo pocítili a hodnotili. V podstate sú to dva týždne. Nedá sa povedať, že by sa už niečo viditeľne zmenilo, všetko beží ako doteraz.

Takže zatiaľ k žiadnej novinke, ktorú si všimne aj bežný návštevník, nedošlo?

Neudialo sa nič, v čom by bol pre návštevníka rozdiel medzi doterajším chodom a súčasnosťou. Čas na hodnotenie môže prísť po niekoľkých mesiacoch.

Vaše digitalizačné centrum už ale prešlo do pôsobnosti Slovenskej národnej galérie a expozícia v Auschwitzi do správy Múzea holokaustu v Seredi. Znamená to, že tam už nemáte žiadny vplyv?

Časť týkajúca sa digitalizácie a dvadsaťšesť zamestnancov prešli pod Slovenskú národnú galériu. Reštaurátorsko-konzervátorské pracovisko s trinástimi zamestnancami ostalo súčasťou Múzea SNP. Expozícia v Auschwitzi spadá, po delimitácii, pod Slovenské národné múzeum.

Mali tieto zmeny nejaký dosah aj na zamestnanosť? Muselo vaše múzeum niekoho prepustiť?

Nie, nikto neprišiel o prácu.

Aká nálada tam momentálne vládne?

Normálna, pokojná. Jednoducho preto, lebo každého z nás práca v múzeu baví. Robíme ju bez ohľadu na to, či je zriaďovateľom ministerstvo kultúry, alebo obrany.

Aj po zmene zriaďovateľa a presune pod rezort obrany má múzeum právnu subjektivitu. Práve jej straty sa obával váš predchodca Stanislav Mičev. Bol to podľa vás zbytočný „poplach“?

Tých predchádzajúcich rokovaní som sa nezúčastňoval, takže neviem povedať, do akej miery to bolo či nebolo reálne. Spätne som sa k tomu nevracal a ani by to nemalo zmysel. Je potrebné pozerať sa skôr na budúcnosť múzea.

Ste poverený jeho dočasným vedením. Je už známe, kedy bude výberové konanie na nového riaditeľa?

Pokiaľ viem, tak nie.

Od začiatku ste vraveli, že vy sa do výberového konania neprihlásite. Stále to platí?

Závisí to od viacerých okolností, nemôžem to vylúčiť.

Funkčné obdobie vedúceho zamestnanca má byť po novom päť rokov. Ako to vnímate?

Nie je to pre mňa otázka dnešného dňa.