Nové pravidlá už od utorka: Karanténa trvá už len päť dní

Ešte dnes by mal Úrad verejného zdravotníctva vydať nové vyhlášky. Ako informoval rezort zdravotníctva, pripravených je viacero zmien.

Za pozitívneho sa bude považovať každý, kto bude mať pozitívny PCR test, LAMP test, antigénový test a PoCT test (ten sa robieva v nemocniciach pred hospitalizáciou či zákrokom). Novinkou je, že v niektorých prípadoch môže stačiť dokonca aj domáci antigénový test. Posúdiť ho však ešte musí všeobecný lekár.

Po doružení pozitívneho výsledku testu sa začína izolácia. Tá sa skracuje na päť dní. Napriek tomu Konzílium odborníkov odporúča, aby zamestnávatelia dávali prednosť home office. Ďalej aby všetci po ukončení izolácie alebo karantény nosili respirátor FFP2, ten je pritom povinný aj vonku pri vzdialenosti menšej ako dva metre od cudzích ľudí.

Po ukončení izolácie a karantény by tieto osoby nemali navštevovať hromadné podujatia, nemali by chodiť na športoviská alebo do reštaurácií.

Skrátenie karantény je pragramtickým riešením, resp. odpoveďou na obavy, že nový variant koronavírusu omikron by mohol ohroziť fungovanie ekonomiky. Rezort upozorňuje, že niektoré štúdie poukázali, že viac ako polovica ľudí bola infekčná aj päť dní po prvom pozitívnom teste. Štvrtina bola infekčná na šiesty deň a 13 percent na siedmy deň.

Domáca izolácia bude teda trvať päť dní. Ak sa u pacienta nevyskytnú príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, môže na šiesty deň nastúpiť do práce. No ďalších päť dní musí na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu.

V prípade príznakov rozhodne o ukončení izolácie lekár.

Ďalšie zmeny sa týkajú karantény. Ľudia, ktorí majú aj posilňovaciu (tretiu) dávku, sú plne zaočkovaní do 9 mesiacov od očkovania, prekonali covid, nemusia ísť povinne do karantény, ak boli v úzkom kontakte s infikovanou osobou. Musia však sedem dní nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu.

Ak ide o úzky kontakt s osobou v spoločnej domácnosti, ak by na pracovisku dochádza ku do styku s imunodeficitnou osobou, môže o karanténe rozhodnúť všeobecný lekár.

Za úzky kontakt sa považuje stretnutie, pri ktorom nemali osoby prekryté horné dýchacie cesty, a boli v pritom v priamom fyzickom kontakte, vzdialenosť bola menšia ako dva metre a stretnutie trvalo dlhšie ako päť minút. Alebo ak sa stretli v uzatvorenom priestore a stretnutie trvalo dlhšie ako päť minút. No aj ak cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako päť minút.

Doba úzkeho kontaktu sa počíta dva dni pred odberom pozitívnej vzorky od objavenia príznakov u pozitívnej osoby.