Pribudla ďalšia obeť požiaru v domove sociálnych služieb v Osadnom

„Pod dohľadom lekárov tak zostávajú ďalší traja prijímatelia sociálnej pomoci, ktorých stav je neustále monitorovaný,“ informovala Jeleňová. Požiar s tragickými následkami vypukol v DSS v Osadnom v noci 21. decembra, pričom život jedného klienta si vyžiadal priamo na mieste a ďalší podľahli na jeho následky o niekoľko dní v nemocnici.

V zariadení začali v závere minulého týždňa pracovníci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR s kontrolou a dohľadom nad poskytovaním sociálnej služby. „Počas dvoch dní (20. – 21. 1.) absolvovali prehliadku celého zariadenia, rozhovory so zamestnancami i prijímateľmi, a vyžiadali si množstvo dokumentácie,“ ozrejmila Jeleňová s tým, že Centrum sociálnych služieb (CSS) Zátišie, pod ktoré patrí aj DSS v Osadnom, poskytuje pri šetrení maximálnu súčinnosť. Výsledky kontroly nie sú vzhľadom na krátku dobu od jej začiatku ešte známe.

Kontroly v DSS v Osadnom, ale i v ďalších pobytových ZSS, sa po tragickej udalosti dožadoval aj Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Avizoval, že chce v CSS Zátišie preskúmať dodržiavanie ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím či to, ako sa dodržala a zabezpečila protipožiarna ochrana. Nezávislá platforma SocioFórum zase požadovala okamžité uzatvorenie predmetného zariadenia, pričom argumentovala nevhodnými životnými podmienkami v ňom. PSK ako zriaďovateľ zariadenia označil tieto vyjadrenia za nevhodné, DSS v Osadnom je podľa neho jedným z najpríkladnejších v kraji. MPSVR SR sa zariadením od tragickej udalosti aktuálne zaoberá po druhý raz, krátko po požiari sprostredkovalo vyslanie psychologickej pomoci jeho klientom.