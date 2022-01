NBÚ varuje: Do Číny na OH si nenoste vlastnú elektroniku. Po návrate sa jej zbavte

Na zimné olympijské hry v Pekingu by si účastníci nemali brať osobnú elektroniku. Upozorňuje na to Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), ktorý odporúča zaobstarať si dočasné elektronické zariadenie aj dočasné SIM karty. TASR o tom informoval hovorca úradu Peter Habara.

Cieľom má byť podľa NBÚ ochrana súkromia členov slovenskej reprezentácie aj do budúcnosti. „Zo záverov slovenských tajných služieb dlhodobo vyplýva, že Čína využíva rôzne formy pôsobenia na krajiny Európskej únie, aby šírila svoj vplyv na všetkých úrovniach spoločenského života. Na to môžu slúžiť aj rôzne informácie, ktoré sa dajú použiť na kompromitáciu alebo vydieranie verejne činných osôb,“ vysvetlil úrad s tým, že mnohí športovci sú aktívni na sociálnych sieťach a na komunikáciu používajú rôzne komerčné aplikácie.

Na dočasných zariadeniach NBÚ odporúča nastaviť si silné heslo, ktoré nie je a ani nebude využívané na žiadnych iných zariadeniach. Radí tiež neprihlasovať sa do štandardne používaných aplikácií a služieb. „Ak niektorú službu musíte použiť, zapnite si dvojfaktorovú autentifikáciu,“ vysvetlil úrad.

Počas pobytu v Číne NBÚ odporúča neinštalovať do zariadení žiadne aplikácie či softvér, ani pripájať sa na internet, kým to nie je nutné. „Pred odchodom si nainštalujte VPN klienta a používajte ho pri prístupe na internet,“ uviedol NBÚ. Zariadenia by majitelia nemali nabíjať na verejných miestach a nechávať ich bez dozoru. Po návrate z Číny úrad radí zmeniť si na každom konte alebo službe heslo a dočasné zariadenie ďalej nepoužívať.

V prípade, že sa osoba rozhodne zobrať so sebou vlastné elektronické zariadenie, platia rovnaké odporúčania. Pred odchodom je potrebné zmeniť heslo do zariadenia na nové. „Nemalo by mať menej ako 12 znakov, najlepšie je použiť frázy – poskladať si heslo z niekoľkých náhodných, nesúvisiacich slov a znakov,“ radí úrad.

Po návrate z Číny je lepšie sa zariadenia zbaviť, alebo aspoň preinštalovať celý operačný systém. „Napriek všetkým opatreniam musíte počítať s tým, že vaše zariadenie bude natrvalo kompromitované a vaše súkromie výrazne ohrozené,“ upozornil NBÚ.