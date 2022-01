Marušiak v Ide o pravdu: Požiadavky Ruska sú arogantné. Diskusia by bola pre NATO kapituláciou

„Počet vojakov a techniky nenasvedčuje tomu, že v prípade útoku by Rusko obsadilo celú Ukrajinu,“ povedal v Ide o pravdu politológ Juraj Marušiak.

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Juraja Marušiaka v relácii Ide o pravdu.

„Požiadavky, ktoré vznieslo Rusko voči USA a NATO sú arogantné a ultimatívne,“ povedal v relácii Ide o pravdu politológ Juraj Marušiak z SAV. Podľa neho chce Kremeľ nanovo definovať svoje vzťahy so Západom, a stať sa rešpektovaným aktérom globálnej politiky tak ako sú USA. Nevylučuje, že ruská strana síce dala na stôl jasné podmienky, ale za nimi sa môžu podľa Marušiaka „skrývať“ úplne iné ciele. „O tom, čo je teraz na stole nemôže NATO ani diskutovať, bola by to kapitulácia,“ do­dal.

Momentálny počet ruských vojakov ako aj vojenskej techniky na hraniciach s Ukrajinou nie sú podľa politológa dostatočné na rozsiahly útok, ktorý by skončil obsadením celého ukrajinského územia. „Nie je vylúčené, že cieľom je rozšíriť separatistické územia napríklad o pobrežia Azovského mora alebo čiernomorského pobrežia,“ upresnil.

Prečo sa vzťahy medzi Ruskom a Západom vyostrili sa práve teraz? Podľa Juraja Marušiaka to nie je náhoda. Kremeľ vníma, že v Nemecku nastúpila nová vláda, Francúzsko má pred prezidentskými voľbami, a rok prezidentka USA Joa Bidena sa vníma veľmi kriticky.

Politológ oceňuje snahu USA a EÚ pokračovať v diplomatických rokovaniach, a súhlasí s postojmi slovenského ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, ktorý diplomaciu neustále zdôrazňuje.

„Slovensko sa snaží krotiť emócie a upokojovať situáciu, čo je správne,“ konštatoval. Marušiak je presvedčený, že práve teraz by sme mali pokračovať v budovaní dobrých vzťahov s Ruskom a Ukrajinou. „Samozrejme len dovtedy, kým sa neprekročia červené čiary,“ upozornil.

Mali by sme Ukrajine poskytnúť pomoc tak ako niektoré iné štáty? Prečo slovenská vláda o tom zatiaľ nehovorí? Čo prinieslo rokovanie bezpečnostnej rady? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s Jurajom Marušiakom, politológom z Ústavu politických vied SAV.