TA3 zmenila majiteľa, televíziu preberá nový projektový manažér

Konateľmi spoločnosti budú Michal Voráček a Ján Svoboda. Treťou konateľkou zostáva Zuzana Martináková, riaditeľka Centra spravodajstva a publicistiky. Doterajšia riaditeľka televízie TA3 Mirjana Hron Sikimič odchádza pracovať do vedenia skupiny Grafobal Group.

Ján Svoboda úspešne zavŕšil obdobné strategické procesy aj v spoločnosti OUR MEDIA SR a.s. (pôvodne Perex), kde do januára 2022 pôsobil ako predseda predstavenstva. Vydavateľstvo, ktoré má v portfóliu mienkotvorný denník Pravda a v súčasnosti je piatym najsilnejším internetovým prevádzkovateľom, dostal vďaka ozdravným opatreniam po desiatich rokoch do zisku. Počas jeho pôsobenia vydavateľstvo naštartovalo aj online televízie TV Varecha a TV Pravda, či najnovšie najsledovanejší mediálny portál Mediaklik.

Vzhľadom na túto skúsenosť a výsledky v OUR MEDIA SR a.s. sa nový majiteľ Televízie TA3 rozhodol angažovať Jána Svobodu vo svojom novom televíznom projekte.

Michal Voráček : „Na slovenskom mediálnom trhu bol pomerne nový, ale veľmi rýchlo dosiahol výsledky, ktoré sme v podstate až tak rýchlo ani nečakali. Rád pracujem s profesionálmi a viem, že v tomto prípade je to tá najlepšia voľba.“

Ján Svoboda : „Kondícia vydavateľstva OUR MEDIA SR je veľmi dobrá, má kvalitný manažment, naštartované procesy a zarába, a to aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii. Preto som sa rozhodol prijať ponuku Michala Voráčka na tento televízny projekt. Je to pre mňa výzva a verím, že splním všetky očakávania v rámci strategických zámerov.“

Michal Voráček – má viac ako 30 rokov skúseností v oblasti médií, zakladal a bol spoločníkom vydavateľstva Ringier v SR aj ČR v 90. rokoch 20 storočia. Pôsobil aj v televíziách Nova a Prima. Na Slovensku bol do októbra 2021 spolumajiteľom vydavateľstva Our Media SR (denník Pravda). Okrem spoločnosti Blueberg Media sa venuje mediálnemu poradenstvu a nadačnej činnosti.

Ján Svoboda – má za sebou 20 rokov činnosti v oblasti cestovného ruchu, kde dosiahol viaceré úspechy (niekoľko lokálnych a európskych ocenení), študoval na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, kde taktiež pôsobil ako odborný asistent. Po dvoch dekádach v cestovnom ruchu sa vrátil k pôvodnému zameraniu v pozícii predsedu predstavenstva vydavateľstva Our Media SR. Stále pôsobí ako prezident asociácie Historické hotely Slovenska či Heritage Hotels of Europe.