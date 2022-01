Z výsledkov analýzy ministerstva zdravotníctva a ministerstva spravodlivosti vyplýva, že povinné očkovanie sa na Slovensku zaviesť dá. No zatiaľ vláda k tomuto kroku pristúpiť nechce. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) ozrejmil, že povinné očkovanie proti covid bude možné zaviesť vtedy, „ak sa objaví variant, ktorý by dostával ľudí opäť do nemocníc, môžeme uvažovať o povinnom očkovaní“. Slovensko je momentálne v stúpajúcej vlne omikronu. Zatiaľ však chýbajú údaje, ako sa omikron prejaví v nemocniciach. „Je dôležité, aby sme počkali na odznenie vlny,“ povedal Heger.