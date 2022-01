Matovič: Som za vyšší počet volebných obvodov, SaS však nie je ochotná diskutovať

Minister financií a líder koaličného hnutia OĽANO Igor Matovič je za vyšší počet volebných obvodov pre parlamentné voľby. Vzniknúť by ich podľa neho mohlo napríklad osem, ako je počet krajov na Slovensku. "Bolo by to férovejšie. Politika by bola bližšia k ľuďom," vyhlásil po stredajšom rokovaní vlády s tým, že nevidí zo strany koaličnej SaS ochotu o tom diskutovať.