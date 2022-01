Vlna variantu omikron rastie po celom Slovensku

Vlna variantu omikron v krajine postupne silnie. Počty nakazených koronavírusom sa už v 14 okresoch strojnásobili. V stredu to po rokovaní vlády uviedol šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík spolu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO).

Minister uistil, že pandemickú situáciu v súvislosti s variantom omikron pozorne sledujú. Variant už podľa jeho slov začal v krajine prevládať. „Zatiaľ nie je nápor na nemocnice, ale pripravujeme sa na tlak v testovaní aj na prípravu triážnych stanov,“ spresnil minister.

Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ nevydalo pokyn na vytvorenie triážnych stanov. „Tie, ktoré sú pred nemocnicami, sú pozostatky z druhej vlny,“ podotkol Lengvarský. Na účel triáže pacientov sa môžu okrem stanov vyčleniť aj budovy. V prvom kole by mali mať triáž pacientov najmä fakultné a univerzitné nemocnice a potom by malo byť vybratých 19 menších nemocníc. „Ak to bude potrebné, tak sa budú pripájať ďalší,“ tvrdí minister.

VIDEO: Lengvarský a Mišík o aktuálnej pandemickej situácií.

V súčasnosti pribúda 8500 prípadov denne. Minulý týždeň to bolo 3500 prípadov. „Vidieť výrazný nárast vlny omikronu, vlna rastie po celom Slovensku,“ spresnil Mišík. V štyroch okresoch boli za posledných sedem dní pozitívne testované až dve percentá ich obyvateľov. Ide o Námestovo, Tvrdošín, Stropkov a Dunajskú Stredu. „Zatiaľ tu však nemáme výrazne výpadky ľudí zo zamestnania,“ uistil minister.

Podľa Mišíka zatiaľ klesajú počty hospitalizovaných pacientov s koronavírusom či ľudí na umelej pľúcnej ventilácii. Podľa jeho slov však rastú počty výjazdov sanitiek. K najvyššiemu nárastu došlo v Prešovskom kraji.

Pavelka upozornil na odlišné symptómy

Epidemiológ z Inštitútu zdravotných analýz Martin Pavelka uviedol, že najčastejšími príznakmi omikronu sú bolesť hrdla, svalov, ďalej teplota, kašeľ, hnačka a horúčka. Zriedkavejšími príznakmi sú slabosť, zmena vedomia, bolesť hlavy, strata chuti, dýchavičnosť a upchatý nos.

Tretina osôb podľa neho pociťuje jeden z príznakov aj po šiestich mesiacoch a pokiaľ pacient prekonal ťažký priebeh ochorenia pociťuje pokles kognitívnych schopností, ktorý by v IQ teste predstavoval prepad o 7 bodov.

Zdôraznil, že tretia dávka je v prostredí šíriaceho sa omikronu dôležitá. Poukázal na to, že ochranný efekt tretej dávky dosahuje takmer 97 % a každá štvrtá osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 je v riziku opätovnej nákazy.

Testovanie nezaočkovaných zamestnancov

Nezaočkovaní zamestnanci by sa mali na pracoviskách testovať aj po 1. februári. Lengvarský to pripustil po rokovaní vlády.

Testovanie zamestnancov bola aj jednou z tém ústredného krízového štábu. Minimálne testovanie zamestnancov je jedenkrát za týždeň, každá firma má stanovené vlastné poriadky. „Jednotlivé firmy sú na to pripravené a majú manuály, ako to zvládnuť tak, aby neohrozili chod najmä kritickej infraštruktúry,“ poznamenal Lengvarský.

Predpokladá, že predĺženie OTP režimu na pracoviskách sa udeje v súčinnosti s hlavným hygienikom.