ONLINE: Taliani prestanú od turistov žiadať test, Nemci majú 200-tisíc nákaz

Vývoj pozitívnych prípadov Ako pribúdali pozitívne testovaní na Slovensku pozitívnych za deň celkový počet pozitívnych 14 dní

30 dní

90 dní

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy × Monitoring Ostražitosť I. stupeň ohrozenia II. stupeň ohrozenia III. stupeň ohrozenia Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Služby: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: bez obmedzenia, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Taxi: Rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Oranžová fáza Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. OP: kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy; osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny; osoby po prekonaní COVID-19 za ostatných 180 dní; deti mladšie ako 2 roky; deti 2 až 12 s testom Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Červená fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri vstup do zamestnania: režim OTP prevádzkové hodiny bez obmedzenia hromadné podujatia: režim OP: max 200 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP: max 20 hostí, povinný zoznam účastníkov OTP: zakázané obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 200 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 200 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness: OP: max 50 osôb alebo 15 m2 na osobu, povinný zoznam návštevníkov OTP, základ: zakázané wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií): OP: bez limitu, iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané, pre ostatné zariadenia max 10 osôb OTP, základ: zakázané umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 50 percent kapacity OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie: OP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2-metrové rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP, základ: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia: OP: bez limitu OTP: zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru základ: zakázané - okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. OP: kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy; osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny; osoby po prekonaní COVID-19 za ostatných 180 dní; deti mladšie ako 2 roky; deti 2 až 12 s testom Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Bordová fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 100 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP: max20 hostí, povinný zoznam účastníkov OTP: zakázané obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 100 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness: OP: max 20 osôb alebo 15 m2 na osobu, povinný zoznam návštevníkov OTP, základ: zakázané wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií): OP: max 10 ľudí, iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané OTP, základ: zakázané umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 25 percent kapacity OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody - 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie: OP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2-metrové rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP, základ: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia: OP: bez limitu OTP: zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru základ: zakázané - okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. OP: kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy; osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny; osoby po prekonaní COVID-19 za ostatných 180 dní; deti mladšie ako 2 roky; deti 2 až 12 s testom Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Čierna fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP - očkovaný, testovaný, prekonaný prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 50 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania zakázané pre všetkých obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 50 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness zakázané pre všetky kategórie wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií) zakázané pre všetky kategórie umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 10 osôb OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP / základ: iba esenciálne obchody - 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie pre všetky kategórie: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru

6:24 V Nemecku pribudlo za uplynulý deň 203 136 novo nakazených koronavírusom, najviac od začiatku pandémie COVIDU-19 v krajine. Informoval o tom Inštitút Roberta Kocha (RKI). Šírenie varianty omikrón zdvihlo na rekordnú úroveň aj hodnotu sedemdňovej incidencie, ktorá je aktuálne 1017,4. O deň skôr to bolo 940,6 a pred týždňom 638,8.

Nemecko v poslednom čase zažíva prudký vzostup počtu odhalených prípadov nákazy. Hranice 100 000 infiko­vaných za deň prvýkrát padla 19. januára, hranica 200 000 nakazených zhruba o týždeň neskôr. Skutočný počet nakazených ale pravdepodobne bude výrazne vyšší, pretože veľa prípadov nie je rozpoznaných, uviedla DPA. Na mnohých miestach totiž dochádzajú kapacity testovacích miest.

V Nemecku, ktoré má okolo 83 miliónov obyvateľov, za posledných 24 hodín zomrelo 188 pacientov s koronavírusom. Pred týždňom hygienici informovali o 234 nových smrteľných prípadoch. Koronavírusová nákaza sa v Nemecku od začiatku epidémie preukázala u 9,2 milióna ľudí, z ktorých 117 314 nákaze podľahlo.

6:20 Talianska vláda v stredu nepredĺžila opatrenia, ktoré požadovalo od prakticky všetkých cestujúcich zo zahraničia negatívny výsledok testu na koronavírus pri vstupe do krajiny, a to aj v prípade, že mali očkovanie. Opatrenie malo obmedzenú platnosť do konca januára. Ľuďom z Európskej únie tak bude od utorka stačiť pri príchode do Talianska len únijný covidový certifikát, uviedla agentúra Reuters. Pre väčšinu nečlenských krajín zostáva v platnosti prísnejší režim.

Talianska vláda pravidlá pre cestujúcich zo zahraničia sprísnila od 14. decembra. Prakticky všetci turisti, vrátane naočkovaných únijných občanov, sa museli pri príchode preukázať negatívnym PCR či antigénnym testom. Za sprísnenie pravidiel talianskou vládou kritizovala eurokomisárka Věra Jourová.

Od utorka cestujúcim z členských krajín, vrátane Slovenskej republiky, bude stačiť únijný covidový certifikát, ktorý je možné získať na základe očkovania proti COVIDU-19, prekonaniu choroby či negatívneho testu. Zahraniční turisti ale musia pamätať na to, že ľudia, ktorí majú covidový certifikát iba na základe negatívneho testu, čelia v Taliansku rozsiahlym reštrikciám.

Podľa denníka Corriere della Sera sa vláda zhodla aj na tom, že covidové certifikáty budú mať po posilňovacej dávke neobmedzenú platnosť. Po druhej dávke bude od februára ich platnosť skrátená z deviatich na šesť mesiacov.

Taliansko, kde žije 59 miliónov ľudí, v stredu ohlásilo 167 000 nových prípadov koronavírusovej nákazy. Aktívnych prípadov v krajine je 2,7 milióna av nemocniciach leží zhruba 20 000 nakazených pacientov. V predchádzajúci deň zomrelo v súvislosti s chorobou COVID-19 vyše 400 ľudí.