Poslankyni OĽaNO hrozí väzenie. Políciu naň upozornil nespokojný Kuneradčan

Starostke obce Kunerad a zároveň parlamentnej poslankyni Monike Kaveckej (OĽaNO) hrozí väzenie. Do problémov sa dostala pre nájomné byty. Polícia ju obvinila z machinácie pri obstarávaní ich výstavby. Niektorí miestni vravia, že to robila „na hulváta“.

Na prípad už pred niekoľkými mesiacmi poukázala Nadácia Zastavme korupciu. Spoločnosť F. A. A. C. Consulting sa k zákazke za viac ako tri milióny eur mala dostať pomocou pozemku, ktorý vopred získala do dlhodobého prenájmu. Stalo sa tak ešte pred súťažou.

Porušenie zákona konštatoval aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Kuneradu uložil pokutu 30-tisíc eur. Podľa úradu, okrem iného, postupoval kontrolovaný v rozpore s princípom transparentnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov a rovnakého zaobchádzania. Poukázal tiež na požiadavku, aby uchádzači v čase predkladania ponúk mali vo vlastníctve pozemok alebo nájomnú zmluvu naň. Stalo sa tak za situácie, keď v predchádzajúcom období Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici obce Kunerad, ktorých podpredsedníčkou bola vtedy Kavecká (v súčasnosti je predsedníčkou, pozn. redakcie), prenajali svoj pozemok spoločnosti F. A. A. C. Consulting. A to s cieľom výstavby dotknutých nájomných bytov.

„Daného uchádzača zvýhodnil kontrolovaný tým, že mal ešte pred začatím predmetného verejného obstarávania prenajaté pozemky na výstavbu uvedeného nájomného bytového domu, a teda vedel predložiť ponuku, ktorá obsahuje aj čísla parciel, na ktorých sa predmetná výstavba uskutoční, v lehote na predkladanie ponúk,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie ÚVO. Podľa neho tak boli znevýhodnení ostatní potenciálni uchádzači, ktorí nemali zabezpečené rovnaké podmienky v predmetnom postupe zadávania zákazky ako firma F. A. A. C. Consulting, pričom uvedené porušenia zákona o verejnom obstarávaní mali vplyv na jeho výsledok.

Kavecká sa bráni

To, že naozaj nie je niečo v poriadku, nasvedčuje aj nedávny krok žilinskej polície. Vyšetrovateľ obvinil 21. decembra kuneradskú starostku zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe vo veci zvýhodnenia jedného z uchádzačov vyhlásenej verejnej súťaže. Pravde to potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Martin Kokles. „Vec je v štádiu vznesenia obvinenia a rozhodovania o sťažnosti,“ uviedol. Doplnil, že vzhľadom na možnosť zmarenia alebo sťaženia vyšetrenia tohto prípadu nie je možné poskytnúť viac informácií.

Majiteľom spoločnosti F. A. A. C. Consulting je Jaroslav Ďurman. Ten popiera, že by podmienky súťaže boli nastavené vopred tak, aby ich splnil iba on. „Vôbec to nebolo tak, že byty sa mohli stavať len na tom pozemku. To, čo vám niekto povedal, je čisté klamstvo,“ podčiarkol.

Samotná Kavecká o tom veľmi hovoriť nechcela. „Nemôžem reagovať skôr, ako príde odpoveď na sťažnosť. Nebudem vyťahovať veci zo spisu, kým som do neho nenahliadla ani ja. Skúste kontaktovať moju právnickú kanceláriu,“ odporučila nám.

Jej advokátka Denisa Mrázovská reagovala, že v zmysle trestných noriem je prípravné konanie neverejné, a preto sa ich kancelária ani klientka k veci zatiaľ nevyjadria. Napriek tomu Mrázovská pokračovala, že všetky argumenty, ktoré považujú za podstatné, tvoria obsah podanej sťažnosti, o ktorej bude rozhodovať dozorujúci prokurátor Okresnej prokuratúry v Žiline.

„Za podstatné však považujem uviesť, že uznesenie o vznesení obvinenia je v celom rozsahu nedôvodné a je založené na nesprávne interpretovaných skutočnostiach vytrhnutých z kontextu. Pani Kavecká ako starostka obce Kunerad žiadnym svojím konaním nenaplnila znaky skutkovej podstaty trestného činu, ktorý sa jej kladie za vinu,“ dodala advokátka.

Cena stúpla o vyše milióna

Na problémové nájomné byty však upozorňoval už od začiatku aj Kuneradčan Jaroslav Vrábel. „Prvé, čo ma na tom zarazilo, bol majiteľ firmy, ktorá to dostala. Na obecnom zastupiteľstve povedal, že musíme urobiť verejné obstarávanie, lebo ostatné obce dostávajú pokuty. Takéto rozhodovanie ale nie je vecou developera,“ približuje Vrábel, čo v ňom vyvolalo prvotné podozrenie.

Objasnil, že pôvodná zmluva bola s dotknutou firmou podpísaná bez verejného obstarávania ešte v roku 2018. V novembri 2019 však prišli na to, že by za to mohli dostať pokutu. „Robili to skrátka na hulváta. Upozornil som na to aj starostku, no postavila sa k tomu asi tak, že nie som kompetentný vyjadrovať sa k týmto veciam, lebo nemám dostatok informácií,“ spomína Vrábel. „Vyzvala ma však, že ak mám vedomosť o porušení zákona, mám dať podnet na vyšetrenie. Tak som to urobil,“ povedal.

Dvaja poslanci tamojšieho zastupiteľstva Peter Škorvánek a Miroslav Kúdela zhodne vravia, že celá vec má na obec zlý dosah. „Cena zákazky stúpla z pôvodných 1,85 na 3,3 milióna eur. Momentálne je finálna suma vyčíslená na 3,6 milióna,“ povedali s tým, že dve kuneradské bytovky sú už krátko pred dokončením. Z 84 bytov má byť 44 obecných, zvyšok si predá sám developer. Ten ich ponúkal, v rámci inzercie na obecnej stránke, už dva týždne pred ukončením verejného obstarávania. Aby poslanci dokázali, že hovoria pravdu, ukázali nám vytlačený inzerát s dátumom zverejnenia 8. januára 2020. Vzápätí vytiahli kópiu zápisnice o vyhodnotení splnenia podmienok účasti verejnej súťaže, ktorá je datovaná 20. januára.

Zástupca starostky Ladislav Remenec je jedným z troch členov komisie, ktorý zápisnicu podpísal. „Ja som ten proces nekoordinoval, len som bol oboznámený s výsledkom,“ tvrdí. Podľa neho ide v tomto prípade o nevraživosť a útoky od ľudí, ktorí starostku vnímajú ako nepriateľa. „Je tam proste osobný záujem, to je z mojej strany všetko,“ dodal.