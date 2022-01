Heger a Rutte sa zhodli: Situáciu na Ukrajine vyrieši iba dialóg

Pre vyriešenie situácie na ukrajinsko-ruskej hranici je potrebná deeskalácia napätia, a to najmä formou dialógov. Zhodli sa na tom vo štvrtok premiér Eduard Heger a jeho holandský náprotivok Mark Rutte.

Pripustili, že aktuálne tejto stratégii nepomáha rozprávať o všetkých možných scenároch, ako je napríklad aj prítomnosť vojsk NATO na Slovensku. Rutte zároveň zdôraznil potrebu vysielať do Moskvy jednotný signál.

„Chcem vyvolať očakávanie, že sa dohodneme, že bude dialógom dosiahnutá dohoda, napätie ustúpi a nebudeme sa musieť zapodievať scenármi, ktoré by nastali, ak by napätie nekleslo. Samozrejme, nesmieme podceniť prípravu na akýkoľvek scenár, dúfajúc, že žiaden z nich nenastane,“ reagoval Heger na otázku o prítomnosti vojsk NATO na Slovensku. Podotkol, že cieľom rokovaní je deeskalácia napätia a ak sa hovorí o konzekvenciách, majú prispieť k vyhnutiu sa negatívnejším scenárom.

Rutte súhlasí, zrejme nie je teraz dobré rozprávať o všetkých možných scenároch, no treba viesť dialóg vedúci k deeskalácii napätia. „Keby došlo len k malému konfliktu, dôsledok by bol ďalekosiahly,“ upozornil. Na margo vojakov NATO poznamenal, že pôsobia v rámci predsunutých prítomností vo viacerých krajinách, no diskutovať o ich príchode v kontexte aktuálnych udalostí podľa neho nepomáha celkovej stratégii deeskalácie napätia.

Silné vzťahy chcú rozvíjať

Obaja premiéri sa tiež zhodli, že Slovensko a Holandsko majú silné vzájomné bilaterálne vzťahy. Predseda slovenskej vlády označil Holandsko za nášho najväčšieho investora a deklaroval záujem byť jeho spojencom v strednej Európe.

Heger pripomenul, že Holandsko na Slovensku investuje do viacerých odvetví, ako napríklad finančné služby, technológie, spracovanie kovov a plastov, potravinársky priemysel a ďalšie. Partnerstvo chce naďalej budovať a posilňovať. Rutte poznamenal, že investície sa zvyšujú, čo bilaterálnym vzťahom ešte viac napomáha.

Holandsko označil Heger okrem iného aj za lákavú destináciu pre slovenských študentov, v čom vidí priestor na „pozdvihnutie našich univerzít“. Obaja premiéri hovorili aj o potrebe ochrany novinárov a demokracie. Rutte poznamenal, že ak by sme mali len slobodné voľby bez slobodných médií, nebola by to demokracia. V otázke jadrovej energetiky označil Heger Holandsko za nášho spojenca. Priblížil, že spoločne hovorili aj o tom, ako zvládnuť cestu k dosahovaniu uhlíkovej neutrality a využiť pritom jadrovú energiu.

Predsedovia vlád oboch krajín diskutovali aj o pandémii nového koronavírusu. Heger zdôraznil potrebu vymieňať si informácie a skúsenosti. Rutte skonštatoval, že hoci v Holandsku uvoľnili opatrenia, očakávajú nárast v nemocniciach. Verí, že to zvládnu, a poukázal na odlišnosť situácie v nemocniciach pri „delta vlne“ v porovnaní s aktuálnou situáciou pri náraste nového variantu omikron. Podčiarkol potrebu očkovania, hovorí o nižšom riziku hospitalizácií.