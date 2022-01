Biológ Flegr v Ide o pravdu: Maximum denne nakazených bude 30-tisíc, kritická situácia o dva týždne

„Omikron pošle do nemocnice alebo do krematória rovnaký počet nezaočkovaných ľudí ako v prvej vlne,“ povedal v Ide o pravdu český evolučný biológ Jaroslav Flegr z Prahy.

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Jaroslav Flegra v relácii Ide o pravdu.

Prudký nárast pozitívne testovaných ľudí na koronavírus signalizuje, že variant omikron sa blíži k svojmu maximu.

„Denne budete mať trikrát viac nakazených ako bolo maximum pri delte,“ povedal v relácii Ide o pravdu český evolučný biológ Jaroslav Flegr. Vyzýva ľudí, aby boli zodpovední a ochorenie neskrývali.

„Musíte čo najviac sploštiť krivku pozitívnych, a tak zabrániť kolapsu niektorých odvetví,“ vysvetlil.

Napätá situácia bude podľa Flegra trvať dva až tri týždne, a môže úplne paralyzovať dopravu a zásobovanie. Potom sa bude situácia veľmi rýchlo zlepšovať.

„V máji a júni to bude tak, ako keby sme už všetci boli očkovaní,“ znela predpoveď uznávaného vedca. Kým však dosiahneme tento stav, omikronová vlna ešte prinesie nápor na nemocnice a lekárov.

Flegr si nemyslí, že omikron je menej nebezpečný ako prechádzajúce varianty koronavírusu. „To je veľký omyl. Omikron pošle do nemocníc a do krematória rovnaký počet ľudí ako pôvodný variant z Wu – chanu. Ale budú to nezaočkovaní ľudia,“ konštatoval.

Biológ a parazitológ v relácii vysvetľuje niektoré iné vlastnosti omikronu, o ktorých sa doteraz málo hovorí. Ide napríklad o dlhší čas, kedy je potrebná hospitalizácia v nemocnici. Pri delte to bolo 10 dní, ale podľa Flegra pri omikrone dva až tri týždne.

„V tele je pomalejší, nezasahuje pľúca, ale priedušky. Potom ostatné orgány, ktoré zlyhávajú, čo delta nerobila,“ upozornil.

Schvaľuje popredný biológ povinné očkovanie? Čo si myslí o vakcíne Novavax, ktorú objednalo Česko pre tých, ktorí nechcú očkovanie mRNA vakcínou? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s českým evolučným biológom Jaroslavom Flegrom.