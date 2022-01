Obžalovaná statička tvrdí, že pri páde mosta v Iliašovciach nepochybila

Obžalovaná nemecká statička Sabine H. odmieta obžalobu a tvrdí, že sa žiadneho pochybenia v súvislosti s tragickým pádom diaľničného mosta pri Iliašovciach nedopustila. Na súdnom pojednávaní na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi to v piatok uviedol jej právny zástupca Martin Puchala s tým, že obvinená prostredníctvom znaleckých posudkov počas súdneho procesu preukáže, že príčinou zrútenia podpornej konštrukcie nebol jej statický výpočet, ako sa jej to kladie za vinu.

Obžalovaná chce počas procesu poukázať hlavne na rozdiely medzi jednotlivými znaleckými posudkami obžaloby a obhajoby. „Posudok, ktorý je v neprospech obvinenej, hovorí, že podporná konštrukcia v osi sedem a osem bola nedostatočne stužená, keďže jej jednotlivé spojky neboli spojené železnými krížmi, a tak nepôsobili spolu, ale len akoby samostatne. Pri takejto výške konštrukcie nemohli mať stabilitu, museli vybočiť a zlomiť sa, čo viedlo k následnému zrúteniu,“ priblížil v úvode obhajca.

Druhý znalecký posudok Technickej univerzity v Košiciach, ktorý je, naopak, v prospech statičky, hovorí, že podporná konštrukcia v osi sedem a osem bola stabilná, keďže bola naprojektovaná ako tzv. predpätý systém, keď jej jednotlivé spojky boli stužené a pôsobili spoločne ako jeden celok. „Posudok tiež poukazuje na to, že absolútne nebolo brané do úvahy nerovnomerné sadanie spojok podpornej konštrukcie v osi päť a šesť a nebolo modelované ani vzájomné pôsobenie tohto nerovnomerného sadania na celú podpornú konštrukciu. To viedlo k destabilizácii celého systému, čo potvrdzuje aj ďalší znalecký posudok,“ dodal obhajca.

Obžalovaná chce preukázať, že jej statický výpočet nebol chybný, pád mosta nezačal v mieste podpornej konštrukcie v osi sedem a osem a bol len nevyhnutným dôsledkom nerovnomerného sadania podpier v osi päť a šesť. „Most začal padať práve v tejto časti, čo potvrdzujú aj výpovede viacerých svedkov, ktorí budú vypočutí na súdnom pojednávaní,“ upozornil Puchala. Zároveň sa obžalovaná podľa neho domnieva, že s ohľadom na jej zamestnanecký posudok nemôže a ani nebude zodpovedať za škodu spôsobenú touto nešťastnou udalosťou.

V úvode piatkového súdneho pojednávania si poškodení v súdnom spore uplatnili náhradu nemajetkovej škody. Tá sa pohybuje v sume od 50-tisíc eur, respektíve poškodení stavbári žiadajú maximálne možné odškodné.

Podľa prokuratúry mala nemecká statička chybne naprojektovať statiku podpornej mostnej konštrukcie, ktorá sa následne zrútila, a v dôsledku pádu zahynuli štyria ľudia a ďalších 11 sa zranilo. Pre pandémiu sa pojednávanie koná pomocou telemostu a je tlmočené do nemeckého jazyka.

Tragédia sa stala pred takmer desiatimi rokmi. Prokuratúra ukončila vyšetrovanie na jeseň 2020. Súdny spis má takmer 8000 strán. Okrem strát na životoch došlo aj k materiálnym škodám, ktoré Národná diaľničná spoločnosť vyčíslila na viac ako 96-tisíc eur. V prípade Sociálnej poisťovne, ktorá musela poškodeným vyplácať dávky, sa škoda vyšplhala na 459-tisíc eur a podľa jej zástupcov nie je konečná, keďže vyplácanie dávok naďalej trvá.