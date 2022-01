Za obrannú dohodu s USA nezahlasuje minimálne 6 poslancov Sme rodina

„Aj v našom klube je niekoľko poslancov, možno ich bude päť alebo šesť, ktorí nesúhlasia s touto zmluvou, nech by tam bolo napísané čokoľvek,“ vyhlásil predseda parlamentu a koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Potvrdil to aj poslanec hnutia Igor Kašper v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Podľa neho však poslancom môže byť minimálne šesť.

Kollár tvrdí, že poslanci hnutia sa rozprávali tak s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO), ako aj šéfom diplomacie Ivanom Korčokom (nom. SaS). Kollára zaujímali odpovede na tri otázky.

„Keď podpíšeme takúto zmluvu, môžu vzniknúť u nás americké základne. Odpoveď: Nie, nemôžu. Akýkoľvek vojak, ktorý by sem mal prísť, musí prejsť cez ratifikovanie v Národnej rade. Môžeme byť pokojní, nikto sem nepríde bez toho, aby to schvaľovala Národná rada,“ takúto odveď dostal Kollár.

Druhá otázka sa týkala možnosti dovozu jadrových alebo biologických zbraní. „Dostal som ubezpečenie, že na základe tejto zmluvy sem nie je možné doviezť jadrový, biologický ani žiadny iný materiál. Ak by sme sa my, Slováci, rozhodli, že chceme tu mať jadrové rakety a zbrane, a prosili Američanov na kolenách, na základe tejto zmluvy to urobiť nemôžeme. A nemôžeme to urobiť ani na základe iných medzinárodných zmlúv,“ objasnil Kollár, aké otázky kládol ministrom.

Tretí problém sa týkal obáv starostov a miest v okolí letísk Sliač a Kuchyňa. Sťažovali sa na zníženie kvality úrovne ich bývania, obce a mestá sa boja, že prídu o dane z nehnuteľností. „Mali obavu, lebo v zmluve sa písalo, že Američania nebudú platiť dane. Bol som ubezpečený ministrom Naďom, že tieto obce neprídu o tieto dane, lebo všetko vlastní Slovenská republika, slovenská armáda a tá platí dane. Pán minister dal verejný prísľub, že ak by sa čokoľvek znížilo, on ako minister obrany zaplatí dvojnásobok. V tomto mu verím,“ povedal Kollár s tým, že napríklad v prípade Kuchyne ide o 60-tisíc eur na daniach.

Otázku ďalších možných kompenzácií, napríklad za zvýšenie hluku, bude podľa neho potrebné riešiť s ministerstvom financií. Pripustil, že obyvatelia z okolia letísk by mali mať nárok na protihlukové steny či výmenu okien.

VIDEO: Kollár hovorí o scenároch, ako môže dopadnúť obranná zmluva s USA.

Kollár vysvetlil, aká je aktuálna situácia v súvislosti s obrannou zmluvou so Spojenými štátmi. Keďže prezidentka Zuzana Čaputová žiada k zmluve pripojiť interpretačnú doložku, podľa Kollára musí reagovať aj americká strana. „Reakciu by sme mali dostať v týchto dňoch. Potom pani prezidenta poverí ministrov Korčoka a Naďa, tí vycestujú do Ameriky. Mám informácie, že by sa to malo udiať na budúci týždeň vo štvrtok, piatok. A následne na to to môže ísť do parlamentu,“ osvetlil Kollár.

Ak parlament zmluvu neschváli, „celé sa to tým skončilo a môžeme sa venovať iným témam“. „Ak parlament zmluvu schváli, tak to musí ratifikovať záverečným podpisom pani prezidentka. Či to urobí na druhý deň, o štrnásť dní alebo o dva roky, je to na nej. Samozrejme, ten tlak politický bude na ňu strašný a myslím si, že to neurobí,“ povedal Kollár s tým, že ide o jeho osobný názor. Opozícia však žiada referendum, v ktorom by sa obyvatelia mohli vyjadriť, či sú za uzatvorenie obrannej zmluvy. „Ak by referendum bolo vyzbierané a položili by pani prezidentke okontrolovaných 350-tisíc podpisov, tak vtedy – ak by som bol prezident – by som to nepodpísal a vyhlásil referendum,“ okomentoval Kollár súčasné snahy opozičných a niektorých mimoparlamentných strán či občianskych aktivitov.

„Ale v prípade, že to ešte len zbierajú, by som to podpísal a očakával by som, že to pani prezidentka podpíše. Lebo to môžu zbierať mesiac, môžu to zbierať pol roka alebo naschvál dva roky, aby tú tému mohli ťahať. Kým to na stole nie je vyzbierané, pani prezidentka by mala konať,“ načrtol možný scenár predseda parlamentu.