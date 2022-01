Slovensko zasiahol silný vietor, na diaľnicu D2 spadol strom

Zelená vlna RTVS aktuálne varuje pred spadnutým stromom na diaľnici D2 za Malackami smerom do Bratislavy. Blokovaný je pravý a čiastočne aj ľavý pruh. Dopravu v nedeľu komplikuje aj sneženie.

So silným nárazovým vetrom treba podľa Zelenej vlny počítať v okrese Malacky a najmä na diaľnici D2. Šoféri taktiež hlásia viacero neupravených ciest, a to na horských priechodoch Donovaly smerom z Ružomberka, úsek je zjazdný iba so snehovými reťazami, a na Čertovici. Úsek Štrbské Pleso – Podbanské je momentálne nezjazdný a medzi Popradom a Kvetnicou je viacero odstavených áut na krajnici, cesta je tu podľa Zelenej vlny RTVS zasnežená.

SSC informuje o uzávere cesty III/3061 medzi Štrbou a Šuňavou z dôvodu tvorby snehových závejov. Podľa cestárov sa vplyvom silného vetra záveje tvoria aj na úsekoch ciest I/18 Východná – Važec, I/66 Sedlo Besník, I/78 Príslop – Hruštín a v okrese Námestovo.

Cestári zároveň upozorňujú na zľadovatený sneh na úsekoch ciest I/59 Uľanka – Motyčky. Pripomínajú tiež uzáveru horského priechodu Donovaly pre nákladnú dopravu nad 10 metrov dĺžky.

Pre Slovensko platia v nedeľu viaceré výstrahy. V oblasti Tatier platí najvyššia výstraha – 3. stupňa. Vietor tu dosiahne silu mohutnej víchrice, pričom nie je vylúčený až orkán.

Na horách v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji môže vietor v polohách od zhruba 1700 metrov nad morom dosiahnuť priemernú rýchlosť 110 a krátkodobo v nárazoch 160 až 180 kilometrov za hodinu. Viac v článku Lepšie bude zostať doma. V nedeľu platí najvyššia výstraha pred vetrom.