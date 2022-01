Lenč: Ak chce Vallo do veľkej politiky, musí Team Bratislava premenovať

V prípade, že by chcel súčasný bratislavský primátor Matúš Vallo preniknúť do veľkej politiky, musel by zmeniť názov strany Team Bratislava, ktorú chce zaregistrovať pre nadchádzajúce spojené komunálne a župné voľby. Pre agentúra SITA to povedal politológ Jozef Lenč.

Vallo nateraz nemá politické ambície na celoštátnej úrovni. Mieni sa sústrediť na obhájenie primátorského postu, ako aj získanie miest starostov a mestských či miestnych poslancov pre jeho ľudí.

„Neviem si predstaviť, prečo by ľudia zo Sobraniec mali voliť stranu s názvom Team Bratislava,“ uviedol Lenč, ak by sa Vallo časom rozhodol aj pre veľkú politiku. Podľa neho názov Team Bratislava by neoslovil voličov na Slovensku, pretože by „zaváňal bratislavocen­trizmom“.

Vallo môže mať ako doterajší primátor Bratislavy výhodu v jesenných komunálnych voľbách. Politológ sa nazdáva, že môže byť vnímaný ako niekto, kto ide robiť pre Bratislavu, a nie pre politickú stranu. „Ale do veľkej miery to bude závisieť od toho, ako napĺňa svoje sľuby. Nestačí byť primátor, mať vlastnú stranu a myslením byť blízky veľkej časti voličov v Bratislave. Je potrebné ich presvedčiť, že to, čo sa urobilo, bolo maximum a ďalšie sľuby sa naplnia čoskoro,“ poznamenal Lenč.

Oznámenie prípravného výboru strany s názvom Team Bratislava je už zverejnené na webovej stránke rezortu vnútra. Na registráciu strany je potrebných aspoň 10 000 podpisov občanov, ktorí dovŕšili vek 15 rokov. V prípravnom výbore sú okrem Valla tiež viceprimátorky hlavného mesta Tatiana Kratochvílová či Lenka Antalová Plavuchová. Vallo oznámil opätovnú kandidatúru tento týždeň. Mali by ho podporiť aj Progresívne Slovensko a Sloboda a solidarita.

