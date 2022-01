Aktívne zálohy sú naďalej pasívne. Na dobrovoľnú vojnu sa ľudia nehrnú

Uspokojiť záujem občanov o vojenskú problematiku a posilniť úsilie v boji proti extrémizmu. Takýto záväzok si dala vláda vo svojom programovom vyhlásení. Dosiahnuť to chcela aj zatraktívnením aktívnych záloh ozbrojených síl. Ani takmer po dvoch rokoch však minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) nepripravil zmenu legislatívy, ktorá by do aktívnych záloh prilákala viacej záujemcov. Naď pritom sľuboval, že návrh predstaví už v roku 2021. Teraz tvrdí, že tento rok sa to už podarí.