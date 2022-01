V školách sa začína druhý polrok. Azda lepší ako ten prvý

„Dvakrát bola v karanténe celá trieda. Prvý raz si deti museli zvyknúť, nabehnúť na systém online vyučovania, museli sme si vysvetliť, ako to funguje, ale za jeden deň to pochopili,“ hovorí triedna učiteľka 1.D v základnej škole na Drieňovej ulici v Bratislave Petronela Šatarová.

Neskôr počas polroka sa učili aj tzv. hybridne. Takže niektorí žiaci sedeli v triede a iní sa pripájali online z domu. Aj počas pondelkového odovzdávania odpisov vysvedčení ich bolo 20 v triede a tri deti v karanténe sa dívali z obrazovky.

Triedna učiteľka z 1.B Zuzana Kyndlová hovorí, že to bol zvláštny polrok. „Museli sme učiť online aj hybridne, ale myslím, že žiaci si rýchlo zvykli a celkom im to išlo. Je to však určite náročnejšie. Deti sa pri počítači nedokážu dobre sústrediť a rýchlo strácajú pozornosť. Pre prvákov bolo celkovo učenie novinka a pre nás učiteľov bolo určite ťažšie venovať sa deťom v triede aj na kamere,“ vysvetľuje. Keď sa venuje deťom v triede, deti doma pri počítači strácajú pozornosť, a naopak. „Doma deťom niekedy vypadáva internet alebo zvuk, nikdy sa to nedá robiť stopercentne,“ podotýka.

„Dobré známky majú deti najmä vďaka tomu, že sme boli väčšinou v škole,“ konštatuje Kyndlová s tým, že dištančné vzdelávanie v triede trvalo spolu maximálne 13 dní.

Prváci si v pondelok odniesli množstvo jednotiek, sem-tam dvojku. Šatarová verí, že na konci roka si všetci známky opravia. Svojich prvákov chváli, ba aj ich rodičov, ktorí jej posielali vypracované úlohy. „Ja som im dala spätnú väzbu, čo treba zlepšiť, akým spôsobom s deťmi online pracovať,“ hovorí.

V piatok 4. februára deti čakajú polročné prázdniny a následne sa školy opäť vrátia. Predpokladá sa, že aj začiatok druhého polroka bude hybridný, nový variant koronavírusu omikron zrejme časť žiakov opäť prinúti učiť sa online.

Rezort školstva informoval, že takmer 690-tisíc žiakov základných a stredných škôl dostalo v pondelok polročné hodnotenie. Je to 477 316 žiakov na 2 190 základných školách, medzi nimi takmer 59-tisíc prváčikov, a 209 921 žiakov na 795 stredných školách.