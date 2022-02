Fico rastie na úkor Pellegriniho. Ten stráca vlastnú tvár

Ak by sa voľby konali v januári, Hlas by získal 17,8 a Smer 16,3 percenta hlasov. Tretia SaS by mala 11,1 percenta. Prieskum Focusu ukázal, že Fico atakuje Pellegriniho stranu, ktorú môže v krátkom čase preskočiť. Politológ Juraj Marušiak vraví, že nejde o nič prekvapujúce. Hĺbka konfrontácie v spoločnosti je podľa neho veľmi silná a nepopularita vlády narastá.

„Koaličné strany, z hľadiska konfrontácie, tiež dosť tlačia na pílu. Je teda jasné, že ide hore volebná podpora strán, ktoré predstavujú, minimálne v rétorike, radikálnejšiu opozíciu,“ hovorí Marušiak. Pripomína, že Fico je vo vyhrotených konfliktoch úplne inde ako Peter Pellegrini. „Ten sa zatiaľ preukazuje ako veľmi slabý politik, ktorý akoby sa zľakol svojho vlastného činu,“ spomenul lídra hlasistov. „Na jednej strane sa chce odlíšiť od šéfa Smeru, no pri rôznych otázkach vrátane zmluvy s USA či vzťahov s Ruskom, keď sa stáva terčom kritiky od Andreja Danka či Fica, dokáže zmeniť názor zo dňa na deň. Samozrejme, v takomto prípade stráca tvár a vlastnú líniu,“ mieni politológ.

Kto nastoľuje témy

Marušiak hovorí, že Fico nemá na ľavej strane politického spektra rešpektovateľnú alternatívu, a preto je zrejmé, že bude získavať body na úkor Pellegriniho aj naďalej. Okrem toho sa mu tak v rámci opozície darí eliminovať potenciálnu konkurenciu.

„Samozrejme, je tu aj stratégia vládnej koalície otočiť celú konfrontáciu na Smer a jej predsedu, ktorý je pre veľkú časť spoločnosti a politických strán neprijateľný. Je jasné, že cieľom OĽaNO je zabrániť, aby sa v parlamente vytvorila akákoľvek alternatívna väčšina, v ktorej by Igor Matovič so svojím hnutím nebol,“ povedal Marušiak. Vzápätí poukázal na to, že Smer sa približuje k situácii, keď stranu Hlas preskočí.

„Môže sa to stať, ak sa Pellegrini nepokúsi samostatnejšie profilovať,“ podotkol. Zároveň zopakoval, že smeráci majú proti sebe aj veľký počet ľudí, pre ktorých je ich strana z voličského hľadiska neprijateľná. „Spoločnosť okolo nich je silno polarizovaná, takže sa môže zdať, že Fico sa blíži k svojmu maximu, ktoré asi potom nebude schopný prekročiť,“ poznamenal politológ.

Nastať ale môže aj iný scenár. Mnohí ľudia sa môžu rozhodnúť, že nebudú voliť nikoho. V takom prípade vraj bude Smer ďalej výrazne rásť a ovplyvní politickú mapu Slovenska ešte viac ako doteraz. „Na rozdiel od Hlasu je Smer stranou, ktorá prichádza s témami a nastoľuje otázky. Udáva tak charakter verejnej diskusie a opozičnú agendu. Hlas tým pôsobí dojmom, že len reaguje na to, ako vystupuje Smer,“ zdôvodnil Marušiak, prečo Fico rastie a Pellegrini klesá. Podčiarkol, že medzi nimi ide do veľkej miery o súboj tej istej časti elektorátu. „S tým, že Pellegrini by bol veľmi rád, keby mohol získať ešte nejakých ďalších voličov. To však momentálne asi nie je reálne,“ doplnil.

Koalícia kope za Smer

Politológ Jozef Lenč pripomína, že za celý rok narástol Fico o 7,1 percenta. V ostatných mesiacoch „skáče“ o 0,7 až jedno percento. O toľko zase klesá Hlas. Dá sa vraj očakávať, že o mesiac či dva už bude Smer pred ním a v preferenciách sa stane lídrom.

„Na rozdiel od Pellegriniho robí politiku, ktorej voliči rozumejú a chcú ju. Hlas urobil viacero nečitateľných krokov. Niektoré možno popudili tradičných priaznivcov Smeru, iné zase tých, ktorí uvažovali o Hlase ako o lepšej sociálnej demokracii,“ mieni Lenč. Podčiarkol, že Smer robí politiku a Pellegrini na ňu iba reaguje.

„Ficovmu rastu pomáha, paradoxne, aj vládna koalícia. Tá robí veľké prešľapy. Verejnosť sa od nej nielenže odkláňa, ale s veľkou pravdepodobnosťou sa jej veľká časť, ktorá predtým Smer opustila, opätovne k nemu vracia, “ vysvetlil politológ. Podľa neho to, čo Fico hovorí a robí, ide „z duše“ ľudí, ktorí sú negatívne nastavení proti vládnej politike. „Zároveň ich Hlas nedostatočne presvedčil o tom, že bude relevantnou opozíciou, lebo robí zlú politiku,“ tvrdí.

Lenč vidí Ficovu silu aj vo zvolávaní mimoriadnych schôdzí. „Dokázal si získať Tomáša Tarabu a jeho chlapcov. Pellegrini to nevie. Samozrejme, z objektívnych dôvodov, keďže má len jedenásť poslancov. Vyzerá to ale slabošsky. Druhá vec je, že Smer robí referendá a Hlas sa k nim len pripája. Voličom tak ukazuje, že tiež nasleduje Fica,“ priblížil politológ, čo ľudí môže ovplyvňovať pri ich rozhodovaní.

Martin Slosiarik z agentúry Focus vraví, že trend Ficovho nárastu je z dlhodobého hľadiska zjavný. Začiatkom minulého roka sa totiž pohyboval na hranici deviatich až desiatich percent. „Kontinuálne stúpal a som presvedčený, že významná časť z toho ide na úkor poklesu Hlasu. Dokázal sa jasnejšie vyhraniť voči opozičnému typu voliča v rôznych témach. Pellegrini vo viacerých prípadoch nezaujal jasné stanovisko. Týka sa to napríklad očkovania či dohody s USA,“ ozrejmil. Je presvedčený, že Fico debatu o tom v tejto časti politického spektra akoby „lídroval“ a bol pre voliča uveriteľnejší aj hlasnejší.

Zo šéfa Smeru podľa Slosiarika cítiť, že je to „homo politicus“. Teda tvor, ktorý politikou žije. „Na rozdiel od Pellegriniho, ktorý vo viacerých témach akoby zostával v medzipriestore. Snažil sa byť medzi koalíciou a opozíciou, čo ho pripravilo o časť percent,“ dodal sociológ.