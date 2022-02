Horná komora rakúskeho parlamentu schválila zákon o povinnom očkovaní

Pozitivita testov Graf znázorňuje, koľko % z vykonaných testov na COVID-19 bolo pozitívnych 14 dní

Monitoring Ostražitosť I. stupeň ohrozenia II. stupeň ohrozenia III. stupeň ohrozenia Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. Kompletný zoznam pravidiel - Červená fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri vstup do zamestnania: režim OTP prevádzkové hodiny bez obmedzenia hromadné podujatia: režim OP: max 200 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP: max 20 hostí, povinný zoznam účastníkov OTP: zakázané obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 200 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 200 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness: OP: max 50 osôb alebo 15 m2 na osobu, povinný zoznam návštevníkov OTP, základ: zakázané wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií): OP: bez limitu, iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané, pre ostatné zariadenia max 10 osôb OTP, základ: zakázané umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 50 percent kapacity OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie: OP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2-metrové rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP, základ: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia: OP: bez limitu OTP: zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru základ: zakázané - okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Bordová fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 100 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP: max20 hostí, povinný zoznam účastníkov OTP: zakázané obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 100 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness: OP: max 20 osôb alebo 15 m2 na osobu, povinný zoznam návštevníkov OTP, základ: zakázané wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií): OP: max 10 ľudí, iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané OTP, základ: zakázané umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 25 percent kapacity OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody - 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie: OP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2-metrové rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP, základ: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia: OP: bez limitu OTP: zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru základ: zakázané - okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Čierna fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP - očkovaný, testovaný, prekonaný prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 50 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania zakázané pre všetkých obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 50 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness zakázané pre všetky kategórie wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií) zakázané pre všetky kategórie umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 10 osôb OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP / základ: iba esenciálne obchody - 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie pre všetky kategórie: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru

23:40 Len niekoľko hodín pred otváracím ceremoniálom zimných olympijských hier v Pekingu skupina medzinárodných vedcov vo štvrtok vyzvala Čínu, aby prestala brániť nezávislému vyšetrovaniu skutočného pôvodu koronavírusu. Spoznanie toho, odkiaľ pochádza koronavírus, je vnímané ako kľúčové pri predchádzaní budúcich pandémií.

21:40 Horná komora rakúskeho parlamentu (Bundesrat) schválila vo štvrtok večer zákon o povinnom očkovaní proti COVID-19 pre ľudí starších ako 18 rokov. Dolná komora (Nationalrat) zákon podporila už v januári. Dokument vstúpi oficiálne do platnosti po podpise prezidenta Alexandra Van der Bellena. Informovali o tom agentúry AP a APA. „Dnes je dôležitý deň,“ povedal minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein. „Robíme pokrokový a aktívny krok v boji proti pandémii,“ dodal.

Všeobecnú očkovaciu povinnosť Rakúsko schválilo ako prvá krajina v rámci Európskej únie. Vzťahovať sa bude na všetkých dospelých obyvateľov krajiny. Výnimku budú mať tehotné ženy a všetci, ktorí nemôžu byť očkovaní zo zdravotných dôvodov. Od polovice marca začne polícia pri bežných kontrolách skúmať, či sú občania zaočkovaní, napísala agentúra AP. Tí, ktorí nebudú vedieť predložiť doklad o očkovaní, budú požiadaní, aby tak urobili písomne, a ak tak neurobia, dostanú pokutu až do výšky 3600 eur.

Návrh zákona vypracovala vládna koalícia zložená z konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a Zelených spoločne s dvoma z troch opozičných strán – sociálnymi demokratmi z SPÖ a liberálmi zo strany NEOS. Proti tomuto kroku však ostro vystupovala krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ).

20:55 Švédska vláda uviedla, že 9. februára zruší väčšinu obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu, pretože epidémia v súvislosti s nákazlivejším variantom omikrom vstupuje do „novej fázy“. Informovala o tom agentúra AFP.

„Pandémia sa neskončila, ale vstupujeme do úplne novej fázy,“ povedala novinárom švédska premiérka Magdalena Anderssonová. „Znalosti o variante omikron sú lepšie… Niekoľko štúdií ukazuje, že tento variant vedie k menej závažnému priebehu ochorenia,“ dodala predsedníčka vlády. Jej kabinet sa preto rozhodol zrušiť obmedzia týkajúce sa počtu návštevníkov v baroch a reštauráciách. Tieto prevádzky navyše budú môcť byť otvorené aj po 23.00 h. Od budúcej stredy nebudú potrebné covidpasy pri návšteve športových podujatí. Nezaočkovaným občanom sa však naďalej odporúča, aby sa aj po 9. februári vyhýbali masovým akciám.

Švédsky úrad verejného zdravotníctva uviedol, že už nie je potrebné, aby sa široká verejnosť testovala na prítomnosť vírusu.

19:10 Slovenskí vedci laboratórne preukázali efektivitu nimi vyvinutej monoklonálnej protilátky proti koronavírusovému variantu omikron. O nových monoklonálnych protilátkach informovali vedci v štúdií zverejnenej v digitálnom vydaní prestížneho vedeckého časopisu The Lancet.

16:08 Viedeň bude v boji proti pandémii koronavírusu naďalej uplatňovať prísnejší kurz než zvyšok krajiny. Primátor rakúskej metropoly Michael Ludwig vo štvrtok oznámil, že vstupovať do reštaurácií budú môcť iba ľudia s potvrdením o očkovaní proti koronavírusu alebo nedávnom prekonaní ochorenia COVID-19. Odôvodnil to tým, že nosenie ochranných rúšok je v gastronomických zariadeniach problematickejšie než na iných miestach.

V ostatných oblastiach bude Viedeň nasledovať spolkovú vládu. Zatváracia hodina reštaurácií sa s účinnosťou od soboty 5. februára posunie z 22. hodiny na polnoc. V obchodoch odpadá povinnosť preukazovať sa dokladom o očkovaní alebo nedávnom prekonaní ochorenia. Spoločenské podujatia bude môcť navštevovať 50 namiesto súčasných 25 osôb s pridelenými miestami na sedenie. Od 12. februára budú môcť v obchodoch, ktoré ponúkajú tovar nad rámec základných životných potrieb, nakupovať aj nezaočkovaní ľudia. Povinnosť nosiť v obchodoch respirátory zostáva.

Vo všetkých ostatných spolkových krajinách Rakúska bude od 19. februára možné vstupovať do reštaurácií a kaviarní aj s platným negatívnym testom na koronavírus bez potvrdenia o očkovaní alebo uzdravení.

15:13 Nitriansky samosprávny kraj (NSK) otvorí svoje veľkokapacitné očkovacie centrá (VOC) aj počas najbližšieho víkendu. Očkovacie kapacity však budú menšie ako počas uplynulých víkendov. Očkovať sa bude iba v sobotu v dvoch VOC.

Pre vakcínu od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a Johnson & Johnson si záujemcovia môžu prísť do VOC na Slančíkovej ulici v Nitre od 8.00 do 12.00 h. „Prednostne očkujeme registrovaných pacientov. Neregistrovaných záujemcov zaočkujeme v rozsahu kapacít VOC,“ informoval NSK.

V sobotu sa očkuje aj v poliklinike v Šali. Od 8.00 do 9.30 h sa podáva vakcína od výrobcu Johnson & Johnson, od 9.45 do 11.30 h od Pfizer/BioNTech a od 12.15 do 15.00 h od Moderny. „V poliklinike Štúrovo sa počas nasledujúceho víkendu neočkuje ani jeden deň,“ uviedol NSK. (tasr)

15:10 Podnety na piatich lekárov, ktorí spochybňujú koronavírus či očkovanie, aktuálne posudzuje Etická komisia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorú ako poradný orgán zriadila jej predsedníčka Renáta Bláhová. Prvé výsledky by mali byť známe na konci prvého kvartálu, uviedla hovorkyňa úradu Monika Hudecová.

Za predsedníčku Etickej komisie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bola zvolená členka Súdnej rady SR Katarína Javorčíková. „Máme pripravený eskalačný mechanizmus, ktorý sme v prípade piatich lekárov šíriacich dezinformácie spustili, a ktorý bude komisia vyhodnocovať,“ spresnila Hudecová.

ÚDZS predpokladá, že v troch prípadoch bude postačovať prvý stupeň eskalácie, a to listom na zamestnávateľov. „Zamestnávatelia dotknutých lekárov úradu oznámili, že títo sa nepodieľajú na liečbe pacientov pozitívnych na covid a dištancujú sa od ich vyjadrení ako súkromných osôb,“ vysvetlila Hudecová.

V dvoch závažnejších prípadoch úrad otvoril dohľady a bude preverovať podklady od zdravotných poisťovní a spolupracovať so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). „Na konci zasadne komisia a odporučí ďalší postup,“ opísala hovorkyňa.

Ak úrad dohľadom zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov, môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu do výšky 3 319 eur pre fyzickú osobu a do výšky 9 958 eur pre právnickú osobu. Sankciou môže byť aj zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok. „Pokutu môže úrad podľa povahy veci uložiť opakovane. Súčasne s uložením pokuty môže úrad poskytovateľovi uložiť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov,“ dodala Hudecová.

Úrad preveruje od decembra lekárov Štefana Hrušovského, Andreja Janca, Jána Lakotu, Petra Liptáka a Michala Pijáka. ÚDZS tiež avizoval, že chce iniciovať spoluprácu aj s ministerstvom spravodlivosti a generálnou prokuratúrou. S cieľom zbierania skúseností úrad začal aj rokovania s rakúskou lekárskou komorou (ÖAK), ktorá od vypuknutia pandémie spustila disciplinárne konania približne 50 lekárov z vlastných radov, ktorí spochybňujú koronavírus. (tasr)

15:09 Národné centrum zdravotníckych informácií vyriešilo zapisovanie očkovania zo zahraničia u ľudí, ktorí požadujú doočkovanie na Slovensku. Po novom môže záujemca, ktorý bol predtým zaočkovaný v zahraničí, požiadať o druhú či tretiu dávku aj na Slovensku. NCZI o tom informuje na sociálnej sieti.

„Ak ste absolvovali očkovanie v zahraničí a chcete druhú alebo tretiu dávku dostať na Slovensku, bez registrácie prídete s čestným vyhlásením a potvrdením o očkovaní do vakcinačného centra alebo ambulancie lekára,“ spresňuje NCZI. Záujemcu vo vakcinačnom centre či v ambulancii zaočkujú a zapíšu to do systému. „Následne si požiadate o digitálny covid preukaz EÚ, v ktorom budete mať zapísanú práve podanú dávku,“ dodalo NCZI. (tasr)

14:50 Európska komisia navrhla predĺžiť používanie európskych covidpasov o ďalší rok, teda do 30. júna 2023.

Rozšírením platnosti príslušného nariadenia sa zabezpečí, aby občania členských krajín mohli používať digitálne covidové certifikáty EÚ pri cestovaní v rámci EÚ aj po 30. júni 2022.

Komisia navrhla predĺženie používania covidpasov s dostatočným predstihom, aby Európsky parlament a Rada EÚ stihli ukončiť príslušný schvaľovací proces ešte pred uplynutím platnosti súčasného nariadenia o covidpasoch.

„Takisto navrhujeme, aby preukaz zohľadnil najnovší vedecký vývoj a epidemiologické zmeny, vrátane potreby urýchliť kampane podávania posilňovacích dávok vakcín a podporiť prebiehajúci klinický výskum a oceniť občanov, ktorí sa na ňom zúčastňujú,“ uviedla eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová.

V aktualizovanom nariadení by sa okrem iného malo stanoviť, že európske covidpasy bude možné vydávať aj osobám, ktoré sa zúčastňujú na klinickom skúšaní vakcín proti ochoreniu COVID-19.

O vnútroštátnom používaní európskych certifikátov budú aj naďalej rozhodovať jednotlivé členské štáty eurobloku.

14:33 Vlna omikronu aktuálne zvýšila počet pozitívne testovaných, no veľký nápor na nemocnice zatiaľ nespôsobila. Zdravotnícke zariadenia sú však pripravené na viaceré alternatívy vrátane prípadnej potreby opätovného navýšenia počtu reprofilizovaných lôžok pre pacientov s covidom. Tieto závery vyplynuli zo stredajšieho rokovania Asociácie štátnych nemocníc, ktoré sa venovalo aktuálnej situácii v nemocniciach.

Zástupcovia štátnych nemocníc sa na stretnutí podelili o skúsenosti z prípravy na vlnu omikron. Stretnutie pod záštitou ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského hostil riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Roland Schaller. Stretnutia sa zúčastnila aj štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR Lenka Dunajová Družkovská.

„Situáciu v nemocniciach pozorne sledujeme a v predstihu nastavujeme kroky. V tejto chvíli možno skonštatovať, že máme dobré vyhliadky, nie sme ani na tretine zaplnenia lôžkovej kapacity a už dnes vieme skonštatovať, že aktuálna vlna omikronu bude rýchla. Zabezpečili sme ale kroky tak, aby sme vedeli reagovať na rôzne situácie,“ uviedla Družkovská.

Ako ďalej uviedol generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Mongi Msolly, nástupom infekčnejšieho variantu omikron prítomní navrhli intenzívnu spoluprácu okrem krízových štábov aj priamo riaditeľov zdravotníckych zariadení združených v asociácii pre zintenzívnenie promptnej vzájomnej pomoci a aj pomoci v rámci regiónov.

„Dohodli sme sa na vzájomnom zdieľaní dokumentov vypracovaných v spolupráci s vyššími územnými celkami a odkomunikovanými s Ministerstvom zdravotníctva SR pre udržanie tlaku pred prijatím do nemocníc,“ povedal Mongi Msolly. O vzťahoch so zdravotnými poisťovňami budú podľa neho rokovania budúci týždeň v Banskej Bystrici.

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Roland Schaller informoval členov asociácie o možnostiach koordinácie činností súvisiacich so šírením extrémne infekčného variantu omikron. „Nakoľko pod UNB spadá celkovo päť zariadení, nastaviť správne a efektívne kooperáciu medzi nimi je kľúčové za každých okolností, nielen v rámci pandémie. Základom je byť pravidelne a kvalitne informovaní o aktuálnom stave v rámci každej našej nemocnice a na základe skúseností z predchádzajúcich vĺn predvídať, kde by mohol vzniknúť problém, a ešte predtým, ako vznikne, pripraviť možné riešenie potenciálnej krízovej situácie,“ uzavrel Schaller. (sita)

13:58 V Európe by sa mohlo dva roky od vypuknutia pandémie nového koronavírusu začať „dlhé obdobie pokoja“, a to vďaka vysokej miere zaočkovanosti, miernejšiemu priebehu covidu, ktorý spôsobuje variant omikron, a tiež vzhľadom na blížiaci sa koniec zimy.

Vo štvrtok to tlačovom brífingu povedal regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge. TASR túto informáciu prevzala od agentúry AFP.

„Na súčasné obdobie zvýšenej ochrany by sa malo nazerať ako na prímerie, ktoré by nám mohlo priniesť trvalý mier… Prináša nám to príležitosť na dlhé obdobie pokoja,“ dodal.

Európa bude podľa Klugeho po skončení zimy v lepšej pozícii aj v prípade, ak bude potrebné odraziť prípadný návrat vírusu, aj keby sa objavil nejaký nový, ešte nákazlivejší variant, než je omikron.

„Verím, že je možné na nové varianty – ktoré sa nevyhnutne objavia – reagovať bez opätovného zavádzania takých znepokojivých opatrení, aké sme potrebovali predtým (v predchádzajúcich fázach pandémie),“ uviedol.

Zároveň ale varoval, že takýto optimistický scenár bude platiť len vtedy, ak jednotlivé krajiny budú pokračovať v očkovaní obyvateľstva proti covidu a posilnia svoje kapacity na detegovanie nových variantov. Kluge tiež apeloval na predstaviteľov zdravotníckych úradov, aby chránili rizikové skupiny ľudí a podporovali individuálnu zodpovednosť ľudí v boji proti covidu.

Zdôraznil tiež, že k vakcínam musia mať prístup všetci obyvatelia Európy i v iných častiach sveta. Vedci opakovane varujú, že ak nebude zaočkovaná väčšina svetovej populácie, akékoľvek príležitosti na šírenie covidu znamenajú, že môže zmutovať na smrteľnejšie a nákazlivejšie varianty, približuje agentúra AP.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok varoval, že svet ako celok je ešte ďaleko od prekonania pandémie COVID-19. Je podľa neho ešte priskoro na to, aby akákoľvek krajina mohla vyhlásiť víťazstvo nad covidom alebo sa vzdala úsilia zastaviť šírenie nákazy.

Minulý týždeň bolo v európskom regióne WHO, ktorý zahŕňa 53 krajín a teritórií vrátane niekoľkých štátov v strednej Ázie, zaznamenaných približne 12 miliónov nových prípadov nákazy, čo je najvyšší počet od začiatku pandémie.

12:40 V Maďarsku v súčasnosti vrcholí piata vlna koronavírusovej pandémie. Zhoduje sa na tom väčšina maďarských virológov, informuje spravodajca TASR.

Nákaza sa v Maďarsku v súčasnosti šíri oveľa rýchlejšie, avšak počet hospitalizovaných a úmrtí je nižší než v predošlých vlnách, povedal vo štvrtok šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás.

„Očakáva sa rovnako rýchly pokles počtu infikovaných, akou rýchlosťou piata vlna nastúpila,“ dodal Gulyás, ktorého citovala agentúra MTI.

Pre šírenie variantu omikron podľa jeho slov nesprísnil pravidlá Brusel a ani členské krajiny Európskej únie. „Maďarská vláda nechce, aby pre Maďarov platili prísnejšie pravidlá než pre občanov iných krajín Únie,“ zdôraznil šéf úradu vlády v súvislosti s možným vývojom protiepidemických opatrení.

Počas uplynulých 24 hodín pribudlo v Maďarsku 17 894 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čo je pokles oproti predošlému dňu o 1 796 prípadov. Na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 zomrelo za deň 88 pacientov, o 11 viac než deň predtým. Aktuálne je v krajine infikovaných 227 899 osôb. V nemocniciach ošetrujú 4 451 pacientov s covidom, z ktorých 163 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

12:02 Stála komisia pre očkovanie (STIKO) v Nemecku odporučila proticovidovú vakcínu Nuvaxovid od spoločnosti Novavax pre ľudí od 18 rokov. Schválila tiež podávanie štvrtej dávky vakcíny pre najviac ohrozené skupiny osôb a zdravotníkov. Informovala o tom agentúra DPA.

Komisia spresnila, že proteínová vakcína Nuvaxovid by sa mala podávať v dvoch dávkach v rozmedzí najmenej troch týždňov.

V poradí druhá posilňovacia dávka vakcíny proti covidu sa v Nemecku bude môcť podávať ľuďom od 70 rokov, osobám v opatrovateľských zariadeniach, takisto ľuďom s oslabeným imunitným systémom, ako aj zamestnancom zdravotníckych a opatrovateľských centier.

STIKO zaslala svoje odporúčania odborníkom i jednotlivým spolkovým krajinám, takže v nich môže dôjsť k zmenám.

Preočkovanie celého obyvateľstva štvrtou dávkou nepovažujú odborníci v súčasnej situácii za nevyhnutné, pripomína DPA.

11:50 V Poľsku pribudlo 54 477 novo potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 307 úmrtí pacientov s covidom. Celkom sa od začiatku pandémie nakazilo viac ako 5,035 milióna Poliakov, z ktorých 106 060 nákaze podľahlo, uviedla televízia TVN 24 s odvolaním sa na dnešné oznámenie ministerstva zdravotníctva. V Poľsku žije asi 38 miliónov ľudí.

Z 30 821 nemoc­ničných lôžok určených pre pacientov s covidom je aktuálne obsadených 16 811. Z 2 712 ven­tilátorov sa využíva 1 076, dodalo komuniké.

V krajine sa podobne ako inde vo svete šíri vysoko nákazlivý variant omikron, a nakazených tak rýchlo pribúda. Rekordných 57 659 odhalených prípadov ohlásili úrady presne pred týždňom.

O deň skôr, teda v stredu, ministerstvo zaznamenalo 56 051 novo nakazených.

11:38 Aktuálna vlna pandémie nového koronavírusu zatvorila v okrese Rimavská Sobota vyše 100 školských tried. Počas minulého týždňa sa v dvoch základných školách v Tisovci a Hosticiach dištančne vzdelával celý druhý stupeň, v obci Jesenské zas doma zostali deti z prvého stupňa ZŠ. Informovala o tom regionálna hygienička Tatiana Majanová.

V uplynulom týždni bolo v okrese Rimavská Sobota v karanténe 75 tried v 15 základných školách, pozitívnych bolo vyše 90 detí a osem zamestnancov. „V šiestich stredných školách sme evidovali v karanténe 25 tried, v štyroch materských školách boli v karanténe štyri triedy,“ doplnila Majanová.

Situácia so šírením covidu v okrese Rimavská Sobota sa podľa regionálnej hygieničky zhoršuje. Počet nových prípadov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím narástol o viac ako dvojnásobok. V aktuálnom týždni už v okrese pribudlo vyše 400 nových prípadov.

„Podľa všetkého sa okrese už šíri variant omikron. Ochorenie sa najviac šíri v školských zariadeniach, na pracoviskách je zatiaľ situácia pomerne dobrá, zaznamenávame tu len sporadické ochorenia,“ priblížila Majanová.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote eviduje vyše dvojnásobný nárast pozitívnych i v okrese Revúca. Počas minulého týždňa tam bolo pre covid zatvorených 35 školských tried. Podľa Majanovej musia hygienici v oboch okresoch denne komplexne spracovať približne 300 nových prípadov, trasovať kontakty pozitívnych však hygienici zatiaľ zvládajú. (tasr)

11:25 Po víkendových protestoch proti zdravotníckym nariadeniam v hlavnom meste Kanady niektorí účastníci naďalej zostávajú v uliciach a komplikujú dopravu v okolí sídla kanadského parlamentu. V stredu ich zástupca vyhlásil, že chcú v Ottawe zostať, kým vláda nesplní ich požiadavky. Polícia uviedla, že zrejme nebude schopná sama situáciu vyriešiť. Medzitým pokračovala podobne ladená blokáda diaľnice neďaleko jedného z prechodov cez kanadsko-americkú hranicu a manifestácia podobná tej v Ottawe sa chystala v Québecu, uvádza agentúra AFP.

Na čele protestného hnutia stoja vodiči kamiónov nespokojní okrem iného s požiadavkou vlády, aby boli pracovníci nákladnej dopravy prichádzajúci do Kanady plne očkovaní proti covidu. Na konci minulého týždňa dorazil do kanadskej metropoly konvoj kamionistov, ktorí odvtedy svojimi strojmi blokujú niektoré ulice a narúšajú život neustálym trúbením, hoci sa rozsah protestu od víkendu značne zmenšil. Podľa polície sa v sobotu manifestácie zúčastnilo až 18-tisíc ľudí, v utorok večer hlásila už len 250 protestujúcich, pričom počet kamiónov neuviedla.

„Väčšina demonštrantov odišla a tí čo zostávajú, tvoria skupinu veľmi odhodlaných a nestabilných jednotlivcov, ktorí nerešpektujú zákon,“ uviedla za políciu hlavného mesta šéfa Trish Fergusonová. Strážnici v súvislosti s blokádou pri parlamente zatkli najmenej troch ľudí, zatiaľ čo sa zástupcovia verejnosti sťažujú na vyhrážky a obťažovanie zo strany protestujúcich, z ktorých niektorí boli v uplynulých dňoch videní s transparentmi či vlajkami s hákovými krížmi.

Zostávajúci účastníci protestu dávajú najavo, že nehodlajú odísť, kým kanadská vláda nestiahne všetky protiepidemické opatrenia.

Kanadský premiér Justin Trudeau požiadavky šoférov odmieta a v pondelok ich obvinil, že stoja na strane „nenávisti a rasizmu“. Polícia v Ottawe zatiaľ nechce proti blokádam výraznejšie zasiahnuť a jej šéf Peter Sloly povedal, že vec „pravdepodobne nemá žiadne policajné riešenie“. Nevylúčil, že by jeho zbor mohol požiadať o pomoc armádu.

Popri proteste v Ottawe sa už niekoľko dní odohráva aj blokáda na diaľnici v kanadskej provincii Alberta neďaleko hranice s USA, ktorá sa začala ako výraz solidarity so zhromaždením v hlavnom meste. Právnik zastupujúci vodiča v stredu informoval o dohode s políciou na čiastočnom uvoľnení diaľnice, nebolo však jasné, či bude dohoda trvalá. V Québecu medzitým očakávali príchod nového konvoja kamionistov nespokojných s protiepidemickým režimom.

10:15 Za stredu odhalilo PCR testovanie na Slovensku 19 032 nových prípadov koronavírusu pri 35 766 vykonaných PCR testoch, pozitivita testovania dosiahla rekordnú úroveň 53,2 percenta. Pribudlo 19 úmrtí na covid, celkový počet obetí epidémie na Slovensku tak stúpol na 17 896.

10:14 V uplynulých 24 hodinách pribudlo v Maďarsku 17 894 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čo je pokles oproti predošlému dňu o 1796 prípadov.

Na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 zomrelo za deň 88 pacientov, o 11 viac než deň predtým, vyplýva z údajov operačného štábu zverejnených vo štvrtok na webovej stránke koronavirus.gov.hu.

Aktuálne je v krajine infikovaných 227 899 osôb. V nemocniciach ošetrujú 4451 pacientov s covidom, z ktorých 163 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

9:39 Talianska vláda v stredu rozhodla, že zmierni protipandemické opatrenia pre zahraničných návštevníkov: vstup do hotelov a reštaurácií bude povolený i pre nezaočkovaných cudzincov, avšak budú musieť predložiť negatívny výsledok testu na koronavírus. Informovala o tom agentúra DPA.

Nové pravidlá sa týkajú aj turistov a ľudí cestujúcich na pracovné cesty napríklad z Ruska či Číny, ktorí boli zaočkovaní inou vakcínou než očkovacími látkami schválenými v EÚ.

Vláda v Ríme týmto krokom reagovala na sťažnosti z odvetvia cestovného ruchu. Do Talianska smeli totiž pricestovať i osoby, ktoré covid neprekonali a neboli zaočkované, ak sa preukázali negatívnym testom. Následne sa ale nemohli ubytovať v hoteloch ani ísť do reštaurácií. Pre Talianov platí v gastronomických prevádzkach pravidlo, že musia byť buď zaočkovaní alebo po prekonaní ochorenia COVID-19.

Vláda tiež rozhodla, že do budúcnosti bude dištančná výučba v školách nariadená len vtedy, ak sa nákaza potvrdí u piatich detí – dosiaľ to bolo už ak zistili dva pozitívne prípady. Výnimku majú očkované deti – tie môžu do školy chodiť nepretržite.

Taliansky premiér Mario Draghi tiež avizoval predĺženie platnosti tzv. covidpasu na neobmedzenú dobu pre tých, ktorí dostali tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu alebo covid prekonali a majú za sebou i očkovanie dvoma dávkami. Tento certifikát umožňujúci prístup k väčšine aktivít dosiaľ platil iba šesť mesiacov.

9:16 České laboratória odhalili za uplynulých 24 hodín 43 307 novoin­fikovaných, čo je o 11 375 menej ako v rovnaký deň pred týždňom. Počet hospitalizovaných mierne klesol na 2856. TASR o tom informuje na základe údajov zverejnených vo štvrtok ráno na webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.

Hodnota sedemdňovej incidencie tiež mierne klesla z rekordných 2483 zaznamenaných v utorok na 2377 v stredu.

Hygienici zaznamenali tiež 7367 osôb s podozrením na tzv. reinfekciu, ktoré však nie sú zahrnuté do vyššie spomenutej bilancie.

Podľa predbežných údajov, ktoré sa v prípade aktualizácie v priebehu dňa môžu ešte zvýšiť, pribudlo v ČR aj 18 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19.

Súčasná vlna epidémie v Česku by v najbližšom čase mala podľa prognóz vyvrcholiť a postupne slabnúť, píše spravodajský server Novinky.cz.

8:55 Nový Zéland začne koncom februára postupne uvoľňovať pravidlá pre vstup do krajiny, zavedené počas pandémie koronavírusu, ktoré momentálne patria k najprísnejším na svete. K ich úplnému zrušeniu však zrejme dôjde až v októbri, oznámila vo štvrtok premiérka Jacinda Ardernová.

Novozélandská vláda v rámci svojho päťfázového uvoľňovacieho plánu najprv od 27. februára oslobodí svojich občanov vracajúcich sa z Austrálie od povinnosti absolvovať karanténu v hoteli.

Dva týždne na to budú môcť prečkať karanténne obdobie doma aj Novozélanďania prichádzajúci zo zvyšku sveta, píše agentúra AFP.

Povinnosť hotelovej karantény sa následne postupne zruší aj pre kvalifikovaných migrantov, zahraničných študentov, Austrálčanov a nakoniec všetkých zaočkovaných návštevníkov. Desaťdňová domáca izolácia by tak mala napokon úplne nahradiť hotelovú karanténu, na ktorej dodržovanie dohliada novozélandská armáda.

8:34 Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Nezábudka v Myjave je od stredy 2. februára až do odvolania uzavreté. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.

Ako ďalej uviedlo, k tomuto dočasnému obmedzeniu bolo vedenie zariadenia nútené pristúpiť z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie a s ňou súvisiacich karanténnych a preventívnych opatrení.

„Na istý čas sú zakázané návštevy a je obmedzený aj pohyb klientov zariadenia. Výnimku zo zákazu návštev môže v špecifických prípadoch, napríklad ak je prijímateľ sociálnej služby v terminálnom štádiu, udeliť riaditeľ zariadenia. Obmedzenie pohybu môže byť uvoľnené v prípade, ak to vyžaduje zdravotný stav klienta, a vo výnimočných prípadoch po posúdení dôležitosti a miery rizika ohrozenia zdravia klienta,“ doplnilo mesto.

6:26 Americká armáda v stredu oznámila, že začne prepúšťať vojakov, ktorí sa odmietajú podriadiť pravidlu o povinnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19.

„Nezaočkovaní vojaci sú rizikom pre ozbrojené sily a ohrozujú ich pripravenosť,“ povedala štátna tajomníčka ministerstva obrany Christine Wormuthová vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.

Dodala, že armáda začne s prepúšťaním vojakov, ktorí odmietajú podstúpiť vakcináciu a aktuálne ani nečakajú na rozhodnutie úradov o udelení prípadnej výnimky z tohto pravidla.

Podľa jej vyhlásenia by tak mohlo byť prepustených viac ako 3000 vojakov. V aktívnej službe je v americkej armáde dohromady 482-tisíc ľudí, približuje AFP.

Z funkcie už bolo 26. januára odvolaných šesť vyššie postavených dôstojníkov, vrátane dvoch veliteľov práporov, ktorí sa odmietli dať zaočkovať. Armáda zároveň adresovala „napomenutia“ ďalším 3073 vojakom, ktorí taktiež odmietajú podstúpiť povinnú vakcináciu.

6:15 Ľudia, ktorí sa nenechali očkovať proti COVIDU-19, končili pri aktuálnej vlne nákazy asi päťkrát častejšie s koronavírusom v nemocnici ako ľudia s ukončenou prvotnou vakcináciou a 23-krát častejšie ako nakazení, ktorí mali aj posilňujúcu dávku vakcíny.

S údajmi v utorok prišlo americké Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) na základe analýzy dát z okresu Los Angeles z prelomu roku. Podľa denníka The New York Times (NYT) tak potvrdilo poznatky expertov z iných krajín o silnej ochrane vakcín proti vážnemu priebehu choroby pri nákaze koronavírusovým variantom omikrón.

Závery CDC sa vzťahujú k dátumu 8. januára, kedy už podľa všetkého omikrón v Spojených štátoch úplne prevládal. Okrem rizika hospitalizácie bolo podľa agentúry u očkovaných nižšie aj riziko nákazy, a to dvakrát u „plne očkovaných“ a 3,6-krát menšie u osôb s posilňujúcou dávkou vakcíny.

„Tak počas dominancie delty, ako aj následne pri omikróne, boli infekcie a početnosť hospitalizácií najvyššia medzi neočkovanými osobami a najnižšia medzi očkovanými osobami s boosterom,“ píše CDC.

Podľa autorky štúdie Sharon Balterovej výsledky sledovania viac ako 400 000 pozitívne testovaných ľudí podčiarkujú význam posilňujúcich dávok vakcín. Doterajšie poznatky naznačujú, že niekoľkonásobne zosilňujú úroveň ochrany pred ťažkým COVIDOM-19. Podľa údajov CDC si ich však v USA nechalo aplikovať len asi 40 percent obyvateľov, ktorí majú túto možnosť.

To zrejme prispelo k závažnosti omikrónovej vlny v Spojených štátoch, ktorá minulý mesiac vyvrcholila s prírastkami okolo 800 000 infek­cií denne.

Na rozdiel od krajín západnej Európy sa USA stretávali aj s rekordnými počtami nakazených pacientov v nemocniciach a denné počty mŕtvych sú tam teraz opäť veľmi vysoké. Podľa NYT aj Univerzity Johnsa Hopkinsa (JHU) momentálne krajina s viac ako 330 miliónmi obyvateľov eviduje viac ako 2 500 úmrtí súvisiacich s koronavírusom na deň.

Napriek tomu, že aktuálne počty nakazených a hospitalizovaných rýchlo klesajú, Balterová varovala, že „koronavírus nezmizne“. „Takže tým najlepším, čo môžu ľudia urobiť, je nechať sa naočkovať, a ak sú naočkovaní, nechať si dať booster,“ povedala. Ešte výrazne vyšší ako pri hospitalizáciách je podľa CDC rozdiel medzi „plne očkovanými“ a neočkovanými v prípade rizika úmrtia po nákaze koronavirom. Na začiatku decembra bolo údajne v USA úmrtie neočkovaného človeka po infekcii 20-krát pravdepodobnejšie.