Prieskum: Polovica Slovákov hovorí nie zmluve s USA

Vyplýva to z prieskumu agentúry MEDIAN.SK, ktorá sa pýtala 1 006 ľudí v čase od 27. januára do 1. februára.

Foto: Agentúra MEDIAN.SK Prieskum / Spolupráca s USA / Dohoda s USA /

Proti zmluve sú najčastejšie ľudia vo veku 30 až 69 rokov, so stredoškolským vzdelaním, najviac ich je z Nitrianskeho a zo Žilinského kraja. Naopak, za zmluvu sú častejšie ľudia od 18 do 19 rokov, prevažujú obyvatelia Bratislavského kraja a voliči Progresívneho Slovenska, OĽaNO a SaS.

Na zmluvu prikyvuje po 70 percent voličov obyčajných aj liberálov. Z hnutia Sme rodina ju podporuje 35 percent, zo sympatizantov strany Za ľudí 54 percent, od progresívcov až 72 percent. Najčastejšie nie hovoria sympatizanti hnutia Republika a ĽS NS – po 83 percent, opozičnej strany Smer – 79 percent, strany Hlas – 76 percent.

Vyše polovica obyvateľov Slovenska – 52 percent, si myslí, že krajina by nemala spolupracovať so Spojenými štátmi v oblasti bezpečnosti. Približne tretina – 36 percent, je však presvedčená, že takáto spolupráca by mala existovať.

Podobne je to aj pri otázke prítomnosti vojsk USA na území Slovenska. Americkí vojaci by prekážali 64 percentám opýtaných, na ich prítomnosť by kývlo 29 percent.

Vyše 50 percent opýtaných si myslí, že by sa o obrannej zmluve s USA malo hlasovať v referende (určite áno 36 percent, skôr áno 20 percent). Častejšie sú to ženy vo veku 30 až 59 rokov, obyvatelia Nitrianskeho a Banskobystrického kraja, voliči strany Smer a extrémistických ĽS NS a Republika. Opäť približne tretina je proti referendu – 35 percent (skôr nie 13 a určite nie 22 percent). V tejto skupine prevažujú muži, ľudia s vysokoškolským vzdelaním, z Bratislavského kraja a voliči progresívcov, OĽaNO a SaS.

Medzi sympatizantmi hnutia OĽaNO si len 22 percent myslí, že by malo byť referendum o zmluve. Proti je 73 percent. Zo SaS je za plebiscit 25 percent, proti 68 percent. Voliči strany Za ľudí sú ešte ráznejší – 54 percent je za referendum, 36 proti. No a nálada medzi elektorátom Sme rodina je takáto: 72 za referendum, 36 proti nemu.

Najsilnejšie hlasy za plebiscit sú medzi voličmi Republiky – 85 percent, ĽS NS – 95 percent. Sympatizanti strany Smer sú z 80 percent za referendum a 14 proti. Medzi voličmi Hlasu je situácia podobná – 71 za referendum, 23 proti nemu.