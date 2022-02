Horský priechod Donovaly uzavreli pre vozidlá nad desať metrov dĺžky

Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na úsekoch D1 Ivachnová – Važec, R3 obchvat Trstenej a R3 Sedliacka Dubová – Široká sa miestami nachádza kašovitý sneh od jedného do dvoch centimetrov.

Cesty prvej, druhej a tretej triedy na území Slovenska majú povrch vozoviek prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sa na vozovkách ciest nachádza vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného, prípadne miestami až zľadovateného snehu od jedného do piatich centimetrov, na úseku cesty II/537 Liptovský Hrádok – Podbanské od piatich do desiatich centimetrov, na cestách tretej triedy v obvode Námestovo od desiatich do 15 centimetrov.

Povrch vozoviek väčšiny horských priechodov je pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu od jedného do piatich centimetrov. Na horských priechodoch Šturec, Kremnické Bane, Veľké Pole, Cukmantel, Pezinská Baba, Štós, Soroška, Dargov, Skýcov, Homôlka, Šútovce, Vyšehrad, Branisko, Klenov, Biela Hora a Havran je povrch vozovky suchý až mokrý.

SSC upozorňuje aj na silné sneženie, ktoré obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v lokalite Klobušice. Cesta III/3061 Štrba – Šuňava je pre snehové záveje uzavretá. Vodiči by si mali dať pozor na tvorbu snehových jazykov a závejov na cestách v okolí Námestova a Dolného Kubína.