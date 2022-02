Sociologička Kusá: Môžu byť aj sociálne výbuchy, aj odchody za hranice

Veľká časť domácností na Slovensku sa ocitá vo zvýšenom ekonomickom strese, ktorý im rozhodne nepridáva na zdraví ani životnej pohode, pripomína.

Pociťujete v domácnosti súčasné zdražovanie? áno, výrazne 72,4% áno, mierne 19,0% zatiaľ nie 8,7%

„Môžu to riešiť rôznymi spôsobmi. Neznamená to teda, že títo ľudia vybehnú do ulíc. Je možné, že budú podpisovať nejaké petície a podobne. Na Slovensku sa aj kvôli roztrúsenému vidieckemu prostrediu ľudia ťažšie mobilizujú a masové protesty tak nie sú také časté. Niekedy sa ľudia na Slovensku stiahnu do seba alebo odídu do zahraničia,“ poznamenala Kusá.