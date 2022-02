Budú Slováci cvičiť Ukrajincov? Podľa Naďa je to jedna z možností

Naď v zhrnutí týždňa vo svojom rezorte informoval aj o debatách na bezpečnostnej rade:

“Na Bezpečnostnej rade SR sme pokračovali v rokovaniach o aktuálnej bezpečnostnej situácii na našej východnej hranici a krokoch, ktoré môžu jednotlivé rezorty prijať v prípade zhoršenej situácie. Môžem opätovne potvrdiť, že ozbrojené sily SR sú pripravené vyčleniť potrebné sily a prostriedky. Rovnako môžem potvrdiť, že sme v úzkom kontakte s ukrajinskou vládou, aby naša pomoc bola čo najadresnejšia. Jednou z možností je napríklad výcviková aktivita zameraná na výcvik, poradenstvo a asistenciu jednotkám a štábom Ozbrojených síl Ukrajiny.”

V prípade vypuknutia vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou by Spojené štátny mohli cvičiť ukrajinských povstalcov aj na území Slovenska – takto to s odvolaním sa na nemenované zdroje americkej administratívy nedávno tvrdil prestížny americký denník New York Times. Slovenské ministerstvo obrany to odmietlo. Nikdy sme o takejto možnosti nediskutovali, uviedol v polovici januára rezort.

Podľa analytika Andora Šándora by takýto výcvik mal svoje riziká.

“Nechať si na svojom území cvičiť nejaké bojové skupiny cudzieho štátu by asi nebolo rozumné. To by bolo možné považovať za zapojenie sa do konfliktu. Mne samému sa táto informácia nezdá veľmi hodnoverná. Veď slovenskí predstavitelia by museli byť blázni, aby niečo takéto povolili,“ povedal pre Pravdu v reakcii na správu New York Times bezpečnostný analytik a bývalý náčelník českej Vojenskej spravodajskej služby Andor Šándor.