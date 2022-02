Podpísala by zmluvu s USA, nepodpísala? Čaputová sa sporí s Blahom o video

V nedeľu poslanec Ľuboš Blaha (Smer) zverejnil na sociálnej sieti zostrih debaty z prezidentskej kampane. Súčasná prezidentka Zuzana Čaputová odpovedala na otázku, či by ako hlava štátu podpísala zmluvu s USA.

Podľa zostrihu Čaputová na otázku redaktorky odpovedala, že by nepodpísala zmluvu, ktorá by „ohrozovala suverenitu alebo dovoľovala umiestnenie cudzích vojsk alebo základní na našom území“.

Voči zostrihu sa Čaputová ostro ohradila. „Z celej mojej odpovede, ktorá má takmer minútu, účelovo vystrihol päť sekúnd. Cieľom bolo vytvoriť obraz, že v tom čase som sa stavala proti tejto dohode. Je to hrubé klamstvo, stačí si pozrieť celú odpoveď. Tvrdila som a aj tvrdím, že by som nikdy nepodpísala zmluvu, ktorá by ohrozila suverenitu Slovenska, zakladala pobyt cudzích vojsk a budovanie základní bez súhlasu parlamentu,“ reagovala prezidentka.

Blaha na to odpovedal, že nezavádzal a žiada ospravedlnenie. Pozrite si obidve videá.

VIDEO: Zostrihané video, ktoré uverejnil na sociálnej sieti Ľuboš Blaha.

VIDEO: Nezostrihané video, ktoré uverejnila na sociálnej sieti Zuzana Čaputová.

Podľa Blahu prezidentka otvorene povedala, že by zmluvu nepodpísala. „Najskôr ste niečo splietali o "dvoch stranách“, ktoré sa „dotýkali vyjednávaní“, a teda SNS a MZV. Ešte ste dodali ministerstvo obrany. Ani pánboh nerozumel, čo ste tým chceli povedať. Ale vzápätí ste povedali priamo k meritu toto – citujem: „Takisto si myslím, že za týchto podmienok v žiadnom prípade by som takúto zmluvu nepodpísala, to znamená, ohrozenie suverenity, umiestnenie cudzích vojsk alebo základní na našom území…“ A potom ste začali splietať niečo o Maďarsku. K veci bola iba táto veta, ktorú som vystrihol a uverejnil. Čo je na tom, prosím Vás, manipulatívne a klamlivé? pýta sa Blaha.

Podľa Čaputovej „text tejto zmluvy (ktorú schválila vláda – pozn. redakcie) však obavy zo straty našej suverenity vylučuje, pretože zmluva nijako nemení súčasný právny stav o týchto otázkach. V tomto duchu som sa vyjadrila v odpovedi v tejto predvolebnej diskusii a to isté tvrdím aj dnes. Ide o reprezentatívny príklad politickej práce poslanca Blahu, ale aj toho, ako ľahko sa šíria podobné lživé videá na sociálnych sieťach. Môžeme mať rôzne politické názory na obrannú dohodu, ale nemali by sme si pri tom pomáhať s jednoduchými a detinskými klamstvami“.