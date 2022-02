Duleba: Podľa spojencov vieme určiť, čo chcú politici pre Slovensko

Podľa prieskumu verejnej mienky vyše 40 percent Slovákov hovorí, že za napätie medzi Ruskom a Ukrajinou môžu Američania a NATO. Čo myslíte, prečo? Veď sme členmi NATO.

Som presvedčený, že vakcinácia a obranná zmluva sú zástupné témy, ktoré zneužíva opozícia na manipuláciu verejnej mienky. Pretože jednoducho rastie frustrácia. Už tretí rok máme covid, vrcholí omikronová vlna, rastú ceny, inflácia, všetko sa zdražuje. Ľudia sú nervóznejší a frustrovanejší. To je základ nespokojnosti s vládou, nespokojných nálad voči prezidentke a podobne. A máme tu dosť cynickú opozíciu, ktorej je úplne jedno, aká téma jej môže poslúžiť, aby tú nespokojnosť bičovala a magorila mysle ľudí viac a viac. Máme dve takéto témy – vakcinácia, resp. nevakcinácia, a teraz obranná zmluva a konflikt Rusko – Ukrajina. Dovolím si tvrdiť, že minimálne tretina z tých, ktorí odpovedali na túto otázku v prieskume, myslela svoju odpoveď ako protest. Ale ide o protest bez toho, aby vedeli, o čom je, a rozumeli, o čo ide v zmluve. Prečo je dôležitá pre Slovensko? Lebo my nie sme schopní garantovať si svoju bezpečnosť. Ľudia si myslia, že je to nejaké politické, panské huncútstvo. Opozícia kašle na verejný záujem krajiny a ide jej o politické body a byť bližšie k tomu, aby vládla. Je to smutné, lebo to znamená, že tu nemáme žiadnych štátnikov.

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Alexandra Dulebu v relácii Ide o pravdu.

Američania k zmluve tiež pripojili svoju interpretačnú doložku. Odvolali sa na niektoré medzinárodné dohody a zmluvy a hovoria, že nie je nijaká možnosť, aby niekto priniesol na Slovensko jadrovú zbraň a na základe platných zmlúv nie je možné vybudovať vojenskú základňu. Politici, ktorí sú na slovenskej politickej scéne, musia predsa ovládať tieto základné dokumenty, ktoré zaručujú bezpečnosť Slovenska. Napriek tomu hovoria úplný opak – ako je to možné?

Ale oni sa teraz nepotrebujú prezentovať voči verejnosti, že to vedia a vysvetľovať to. Majú iný záujem a kašlú na verejný záujem.

Prečo to nevysvetľuje koalícia? Musia to pripomenúť Američania?

To je už iná vec. Myslím si, že komunikačná stratégia mohla byť oveľa, oveľa lepšia. Aj zo strany ministerstva obrany, aj zo strany ministerstva zahraničných vecí. To je bez debaty.

Ako sa to skončí? Nemáme lídrov, ktorí by vedeli uchopiť aj nepopulárne veci a vysvetľovať, že sú životne dôležité pre krajinu, aby sa ľudia cítili v bezpečí?

Bude to beh na dlhšiu trať. Veľa vecí bolo zanedbaných, vrátane školstva, vzdelávania. Napríklad aj to, čo sa naše deti učia, čo tu bolo, čo bolo v našom okolí. Keď je verejná debata ako teraz, keď sú ľudia konfrontovaní s dvoma protikladnými názormi, ktoré sú ešte emočne vybičované, tak prestanú rozmýšľať, doslova hlúpnu. Keď niekto nemá protiargument, tak už iba útočí na osobnú integritu jeho nositeľa. Nebavíme sa racionálne. Je to zlé a môže sa to skončiť všelijako. Nechcem byť cynický, ale práve krízy dokážu ľudí prefackať a prebudiť, začať troška inak vnímať svet okolo seba a zoradiť si priority. Zahraničná politika je pokračovaním vnútornej politiky. Každý si v zahraničí hľadá spojencov, u ktorých to vyzerá tak, ako ten dotyčný chce, aby to vyzeralo u neho doma. Ale keď niekto hovorí heslá, že je len za štátnu suverenitu alebo že je za svetový mier, ale de facto tým podporuje autokratický režim, tak len dáva o sebe svedectvo, že chce autokratický režim aj u nás. Preto je dobrá zahraničnopolitická debata: podľa spojencov vieme určiť, čo chcú politici pre Slovensko.