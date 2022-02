Heger: O zvýšení platov zdravotníkov by sa malo rozhodnúť do šiestich mesiacov

Do pol roka by malo by známe rozhodnutie o zvýšení platov zdravotníckeho personálu. V Rádiu Expres v relácii Braňo Závodský naživo to dnes povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Ešte cez víkend v RTVS v diskusnej relácii Sobotné dialógy nechcel hovoriť o konkrétnom termíne.