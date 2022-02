Droba v Ide o pravdu: Chcel som zmieriť Sulíka s Matovičom. Nedá sa to

Liberálna SaS by mohla po ďalších voľbách zostavovať vládu. Tvrdí to v relácii Ide o pravdu župan Juraj Droba, a dodáva: „ Sulík neodíde do Austrálie, bude dobrý premiér“. On sám sa do vlády nechystá, chce byť opäť županom.