Sliačska primátorka o dohode s USA: Môže to dopadnúť ako so sovietskymi vojskami

Obranná dohoda s USA sa podľa primátorky Sliača rieši nepochopiteľne rýchlo. Je sklamaná, že vládni predstavitelia ani hlava štátu nepočúvajú hlas ľudu. Vraví, že väčšina je proti tomuto kroku, no naši politici na to nehľadia.

Parlamentní poslanci majú o obrannej dohode rokovať na mimoriadnej schôdzi už v utorok. Vzhľadom na koaličnú väčšinu sa očakáva, že zmluvu odsúhlasia. „Vnímam to veľmi negatívne, lebo podpis tej dohody sa enormne zrýchľuje. Udivuje ma, že nikto z predstaviteľov vlády, ale ani pani prezidentka neberú do úvahy protesty a nesúhlasné stanoviská občanov,“ hovorí primátorka Sliača Ľubica Balgová.

„To nie sú len nacionalistické strany, ktoré vykrikujú, že tu nechceme americkú základňu. Sú to aj obyčajní, radoví ľudia z celého Slovenska, ktorí s tým nesúhlasia,“ podčiarkla s tým, že so svojou nespokojnosťou sa mnohí obracajú na ňu. „Žiaľ, ako predstaviteľka miestnej samosprávy len môžem napísať svoje stanovisko a posunúť ho ďalej. Zo svojej pozície s tým ale nedokážem nič urobiť,“ tvrdí.

To, že drvivá väčšina je proti, podľa nej dokazuje aj anketa, ktorú zverejnila na sociálnej sieti. „Súhlasíte s rozmiestnením a prevádzkou vojenských základní a obranných zariadení Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky?“ znela otázka, ktorú si vraj „požičala“ od jedného z parlamentných poslancov. „Pripravil si ju na rokovanie parlamentu, ktoré malo byť 1. februára. Žiaľ, nakoniec sa neuskutočnilo,“ poznamenala Balgová.

Pokračovala, že do tohto jej prieskumu sa zapojilo viac ako 5 400 ľudí. Rozdiel medzi „za“ a „proti“ bol obrovský. Súhlas dalo najavo len niečo vyše sto občanov, zvyšné tisícky mali opačný názor. „Myslím si, že tie nálady, ktoré v spoločnosti sú, by mala pani prezidentka zvážiť,“ povedala primátorka. Vzápätí spomenula, že na Slovensku sa hovorí o niekoľkých petíciách, ktoré by mali podnietiť vypísanie referenda proti dotknutej dohode. V Sliači tiež chystajú jednu svoju. Mrzí ju, že existuje niekoľko verzií, pričom sú vyhlásené rôznymi politickými zoskupeniami. Podľa nej by sa toho malo chytiť nejaké nezávislé združenie či osobnosti.

„S primátormi a so starostami sme sa dohodli, že chceme vypísať takúto petíciu, no sme nemilo prekvapení. Mysleli sme si totiž, že parlamentná schôdza k tomu bude až v marci a všetko to stihneme zadministrovať. Žiaľ, ide to už v utorok,“ zopakovala Balgová. Upozorňuje, že ide o dohodu, ktorá ovplyvní všetkých Slovákov. „Vidíme v tom paralelu s rokom 1968. Vtedy sme boli naklonení na východ, tak sme si pozvali spojencov odtiaľ. Teraz sme naklonení k západu a pozývame si ich. O tridsať rokov to môže dopadnúť presne tak ako so sovietskymi vojskami,“ podotkla.

Zaráža ju, že informácie z odborných kruhov, ktoré má, sa tiež rôznia. „Jedni tvrdia, že americká základňa tu nebude, ďalší zase opak. Toto ma udivuje. Nechcem nikoho uraziť, no v listoch, ktoré mali odpovedať na naše otázky, sme našli len obyčajnú vatu. Skrátka text plný omáčok, bez odpovedí,“ hovorí.

Stretla sa tiež s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina), ale on jej len povedal, že jeho strana nie je pevne rozhodnutá, či dohodu podporí. Závisieť to vraj bude od odpovedí na jej otázky. „Neviem teda, ako budú hlasovať, ale keď už je to na programe najbližšej schôdze, asi je rozhodnutý,“ mieni Balgová.

Je vraj pre ňu nepodstatné, ktorá vláda začala zmluvu pripravovať. Zaujíma ju, kto ju podpisuje, prečo to robí tak rýchlo a neverí si, že občania mu to odobria. „Lebo inak by s referendom asi nebol problém. Pritom práve tento spôsob rozhodovania prezentoval ešte pred voľbami expremiér a súčasný minister financií Igor Matovič (OĽaNO),“ pripomenula. Poukázala pritom na video, v ktorom hovorí, že keď on bude v koalícii, žiadne vojská bez referenda na územie Slovenska nevstúpia.

Prečo celý proces s dohodou postupuje tak rýchlo, či sa nedalo počkať a viac o tom v rámci celej spoločnosti komunikovať, sme sa pýtali tlačového oddelenia prezidentky Zuzany Čaputovej. Do našej uzávierky nám však neprišla žiadna reakcia.

