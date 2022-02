Parlament rokuje o obrannej dohode s USA. V sále sa píska a kričí

14:03 Minister Naď sa vrátil do sály a začal svoj prejav. Časť poslancov vykrikuje a píska. Naď sa tentoraz nedáva vyrušovať.

Minister obrany objasňuje históriu obrannej zmluvy. Hovorí, že text dohody je veľmi kvalitný. „Veľmi rád by som poďakoval politikom strán Smer a Hlas, ktoré takmer dohodli text tejto dohody,“ vyhlásil Naď.

Počas celého jeho prejavu piskot neutícha. Minister nestojí za rečníckym pultom, pretože ten stále okupujú poslanci ĽS NS.

Naď zdôrazňuje, že zmluva neznamená okupáciu Slovenska, naopak, pripomína udalosti z roku 1968. „Pľujete do tváre pána Dubčeka, pán Fico,“ obrátil sa Naď priamo na lídra strany Smer Roberta Fica. „Ste nechutný,“ dodal Naď na margo akcie, ktorú Smer zvoláva na 17. hodinu pred bustou Alexandra Dubčeka pred parlamentom.

„Hanbite sa,“ odkazuje Naď Ficovi a Petrovi Pellegrinimu a hovorí, že sa snažia zo Slovenska urobiť najslabšie ohnivko NATO. Vyčíta im, že spolu s kotlebovcami strašia ľudí.

Predsedajúci upozorňuje poslancov, aby si nenakrúcali protesty v sále.

Naď sa snaží prekričať pískanie a fujkanie poslancov. Ficovi a Pellegrinimu pripomína vojenské cvičenia, ktorých frekvencia sa podľa neho zvýšila práve za minulej vlády.

Kotlebovi zasa vyčíta, že „pije s Rusmi na Sliači“.

Naď hovorí, že vďaka obrannej dohode získa Slovensko financie na opravu infraštruktúry. V prvej etape by malo ísť o 100 miliónov dolárov.

Ficovi vyčíta, že vojaci musia pracovať v plesnivých priestoroch, dôvodom je aj „manažovanie Výbohom“.

„Naši spojenci nám našu suverenitu garantujú,“ hovorí Naď a pripomína zmluvu s Českou republikou, ktorá je podľa neho veľmi podobná zmluve s USA. Ak by spôsobili nejakú škodu, je za to zodpovedná Slovenská republika, pokračuje Naď s tým, že tak je to správne.

„Dohodu s USA uzatvárame ako dvaja spojenci, dve spriatelené krajiny,“ pokračuje Naď v parlamente. „Súlad dohody s ústavou potvrdzuje rokovanie legislatívnej rady vlády,“ vyhlásil minister.

Poslancom vysvetľuje, že o prítomnosti vojakov na území SR bude rozhodovať vláda a parlament. „Všetky aktivity sa budú diať so súhlasom najvyšších orgánov Slovenskej republiky. Dohoda nedáva Spojeným štátom umiestniť na Slovensku vojenskú techniku, s ktorou by Slovenská republika nesúhlasila,“ povedal minister obrany.

„Extrémisti sú odpadom spoločnosti a patria na smetisko dejín,“ odkazuje Naď časti poslancov.

13:35 – 13:50 Marek Kotleba udrel Miroslava Žiaka a strhol mu rúško. Pri rečníckom pulte sa totiž stretli poslanci ĽS NS a poslanci SaS. Prví držali slovenskú vlajku, druhí ukrajinskú. Kotlebovci svojich kolegov obliali vodou a snažili sa poškodiť ukrajinskú vlajku.

Kollár vykázal zo sály niektorých poslancov, tí ho však vôbec nepočúvajú.

Návrh dohody odôvodňuje minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Prišiel za ním poslanec ĽS NS Marian Kotleba, strhol si rúško z tváre.

Naďovi prišli na pomoc poslanci z OĽaNO a SaS. Naď si urobil selfie a odišiel zo sály na ďalšie poslanecké grémium.

Rečnícky pult okupujú poslanci ĽS NS. Komunikovať sa s nimi snaží poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková.

13.05 – 13.35 Nálada v pléne je veľmi nervózna. Niektorí poslanci sa medzi sebou hádajú a podpichujú. Kollár, ktorý schôdzu vedie, poslancov upokojuje a vysvetľuje im, že sa bude hlasovať o všetkých procedurálnych návrhoch. Predseda parlamentu zvolal poslanecké grémium na Šeligov podnet.

Schôdza po krátkej pauze pokračuje. Poslanci schválili program, prítomných bolo 124 poslancov, za bolo 76 poslancov.

Žilinka nevystúpi

Poslanci nedovolia vystúpiť Žilinkovi. Za jeho vystúpenie bolo len 59 poslancov, proti 23, zdržalo sa 38 a 4 nehlasovali.

Časť poslancov po neschválení vystúpenia generálneho prokurátora kričalo fuj, časť si tlieskala.

Poslanci neschválili návrh, aby sa schôdza prerušila a najskôr zmluvu prerokovali poslanci vo výboroch.

Rovnako neschválili ani návrh Juraja Blanára, aby sa hlasovala aklamačne.

Poslanci sa nevedeli zhodnúť, či mali o zmluve rokovať parlamentné výbory. Ba ani na tom, či môže vystúpiť v pléne generálny prokurátor.

Poslanec Boris Susko (Smer) v procedurálnom návrhu žiadal, aby bola mimoriadna schôdza prerušená, pretože parlamentné výbory mali 30 dní na prerokovanie textu zmluvy.

Kollár vyhlásil, že poslanci, ktorí nebudú mať nasadené rúška, budú vykázaní zo sály.

Juraj Blanár (Smer) navrhuje v mene celého klubu Smer, aby sa o zmluve hlasovalo aklamatívne, teda verejne.

Generálny prokurátor žiadal o pridelenie slova

VIDEO: Šeligu prekvapila prítomnosť Maroša Žilinku

Generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti oznámil, že chce vystúpiť v parlamente počas rozpravy o obrannej zmluve s USA.

„Prišiel som do Národnej rady, kde sa o 13. hodine začína schôdza s jediným bodom programu: Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických,“ napísal Žilinka na sociálnej sieti.

Pripojil aj žiadosť, ktorú adresoval Borisovi Kollárovi (Sme rodina) ako predsedovi parlamentu. Žilinka žiada o udelenie slova v rozprave k zmluve.

Správu budeme aktualizovať.

Zmluva by mala platiť desať rokov

Dohodu už odsúhlasila vláda, minulý týždeň ju zástupcovia SR a USA podpísali v americkom Washingtone. Zmluvu musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR.

Generálna prokuratúra SR dohodu s USA odmieta ako celok, v medzirezortnom pripomienkovom konaní uplatnila 35 zásadných pripomienok.

Dohoda by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.

Predstavitelia vlády deklarovali, že zmluva neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR. Opozícia ju kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová uzavretie dohody podporuje.