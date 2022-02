ONLINE: Aj štáty USA vedené demokratmi rušia povinné rúška

× Monitoring Ostražitosť I. stupeň ohrozenia II. stupeň ohrozenia III. stupeň ohrozenia Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. Kompletný zoznam pravidiel - Čierna fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP - očkovaný, testovaný, prekonaný prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 50 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania zakázané pre všetkých obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 50 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness zakázané pre všetky kategórie wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií) zakázané pre všetky kategórie umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 10 osôb OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP / základ: iba esenciálne obchody - 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie pre všetky kategórie: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru Krajiny s najvyšším počtom prípadov Prehľad krajín s najvyšším počtom pozitívnych prípadov celkovo

na 100-tisíc obyv. Krajina Spojené štáty americké US Francúzsko FR Španielsko ES Peru PE Brazília BR Nemecko DE Veľká Británia GB Rusko RU Holandsko NL Taliansko IT Aktívne prípady v krajine Nové prípady v krajine Prípady spolu v krajine Úmrtia v krajine Kritický stav v krajine Počet obyvateľov 28 795 422 179 169 78 556 193 932 443 18 877 334 114 757 5 863 484 235 267 21 039 639 133 614 3 622 65 505 120 3 274 035 43 831 10 439 302 94 931 1 768 46 783 819 3 177 234 11 651 3 384 546 207 312 1 365 33 707 962 3 041 066 171 483 26 776 620 633 894 8 318 214 981 913 3 034 338 212 724 11 411 464 119 726 2 274 84 213 524 2 280 546 66 183 17 932 803 158 677 443 68 457 793 2 104 803 165 643 13 147 666 336 721 2 300 146 034 809 2 039 375 189 377 5 350 037 21 336 228 17 195 668 1 927 800 101 864 11 765 767 149 512 1 376 60 319 251 Krajina Nórsko NO Cyprus CY Holandsko NL Švajčiarsko CH Dánsko DK Belgicko BE Peru PE Slovinsko SI Francúzsko FR Fínsko FI Aktívne prípady na 100-tis. Nové prípady na 100-tis. Prípady spolu na 100-tis. Úmrtia na 100-tis. Kritický stav na 100-tis. Počet obyvateľov 15 428,5 475,6 17 075,7 26,7 0,8 5 489 203 12 504,6 236,2 22 748,7 61,9 4,9 1 221 450 11 859,8 1 101,3 31 112,7 124,1 1,3 17 195 668 10 385,3 222,0 27 978,1 147,7 2,3 8 756 096 9 766,1 807,5 34 234,5 67,4 0,5 5 824 909 9 537,2 115,9 28 660,6 251,4 3,7 11 670 499 9 425,8 34,6 10 040,8 615,0 4,0 33 707 962 8 951,9 533,6 39 010,1 289,0 6,8 2 079 396 8 951,2 359,2 32 119,1 204,0 5,5 65 505 120 8 896,6 134,5 9 762,5 37,8 0,7 5 554 522 zdroj: disease.sh Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:57 Európska agentúra pre lieky (EMA) v utorok oznámila, že začala posudzovať podávanie tretej, posilňujúcej dávky vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech pre deti vo veku 12–15 rokov. EMA dodala, že aktuálne prebieha i posudzovanie tretej dávky vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech pre vekovú kategóriu 16–17 rokov.

EMA vlani v októbri schválila očkovanie posilňujúcou dávkou Comirnaty pre osoby nad 18 rokov a krátko nato rovnako rozhodla i v prípade vakcíny Spikevax od firmy Moderna. Predstaviteľ EMA pre vakcinačné stratégie Marco Cavaleri minulý týždeň povedal, že vakcíny – najmä posilňujúce dávky – „zostávajú najlepšou formou ochrany voči vážnemu priebehu choroby spôsobenej koranavírusovým variantom omikron“.

Cavaleri dodal, že je nepravdepodobné, že EMA prijme rozhodnutie ohľadom prípadného schválenia dvoch ďalších vakcín – od francúzskej firmy Valneva a spoločnosti Sanofi Pasteur – ešte pred Veľkou nocou. (afp, tasr)

6:41 Denný prírastok nakazených koronavírusom sa v Nemecku priblížil k rekordu. Inštitút Roberta Kocha (RKI) v stredu ráno oznámil 234-tisíc nových prípadov za predchádzajúci deň. To je približne o 14-tisíc prípadov menej, než koľko predstavovalo maximum z piatku. V porovnaní so stredou minulého týždňa to je ale o zhruba 25-tisíc ľudí viac.

Sedemdňová incidencia v stredu ráno predstavovala 1 451 nových prípadov na 100-tisíc obyvateľov, čo je o zhruba 224 prípadov viac ako pred týždňom. Počet úmrtí v súvislosti s covidom za predchádzajúci deň vzrástol na 272 a od začiatku epidémie v krajine, kde žije 83 miliónov ľudí, zomrelo vyše 119-tisíc nakazených.

Nákaza sa v priebehu pandémie potvrdila u 11,5 milióna ľudí. Hoci počty nakazených výrazne rastú, časť nemeckých politikov volá po uvoľnení obmedzení. Poukazujú, že nemocnice nie sú pod takým tlakom ako v predchádzajúcich vlnách epidémie.

K opatrnosti ale vyzýva spolkový minister zdravotníctva Karl Lauterbach. Podľa neho nie je situácia ešte plne pod kontrolou. Podľa odborníkov je skutočný počet nakazených oveľa vyšší, pretože kapacity testovania aj možnosti trasovať kontakty sú na mnohých miestach na hranici možností. (dpa, rki, čtk)

6:15 Niekoľko amerických štátov, na čele ktorých stojí guvernér z radov demokratov, sa rozhodlo zrušiť povinnosť nosiť rúška vo vnútorných priestoroch. Podľa denníka The New York Times sa chystá oznámiť tento krok aj guvernérka štátu New York Kathy Hochulová. Povinné zakrytie úst a nosa sa stalo jedným zo symbolov odlíšeného prístupu k pandémii zo strany demokratov a republikánov. Štáty vedené republikánmi totiž väčšinou takéto opatrenie odmietali a videli v ňom porušenie osobnej slobody.

Podľa denníka The New York Times sa guvernérka Hochulová chystá oznámiť uvoľnenie viacerých pravidiel, a to vrátane povinnosti nosiť rúška v uzavretých priestoroch alebo sa preukazovať covidovým certifikátom v niektorých obchodoch a prevádzkach. Uvoľnením obmedzenia chce guvernérka znížiť napätie, ktoré povinné nosenie rúšok vyvolalo v niektorých konzervatívnejších častiach štátu.

New York je ale len posledným zo štátov vedených demokratmi, ktoré sa chystá oznámiť zrušenie tejto povinnosti. Tento týždeň podobný krok oznámili New Jersey, Connecticut, Delaware alebo Oregon. Od 15. februára prestane povinnosť platiť aj v Kalifornii, kde žije zhruba 40 miliónov ľudí.

Povinná ochrana úst a nosa vo vnútorných priestoroch rozdelila americkú politickú scénu. Proti opatreniu prevažne vystupovali republikánski politici a významné staty pod ich vedením, napríklad Texas alebo Florida, ho vždy odmietali zaviesť.

Podľa agentúry AP zrušením tejto povinnosti politici vysielajú signál, že sa koronavírus stane súčasťou bežného života. Často potom argumentujú prudkým poklesom prípadov v posledných týždňoch. Počet nových prípadov nákazy za deň klesol v USA na zhruba 300-tisíc ľudí. V polovici januára pri tom predstavoval zhruba 800-tisíc. S takmer 909-tisíc obeťami sú Spojené štáty krajinou s najvyšším počtom zosnulých v súvislosti s covidom. (afp, ap, čtk)