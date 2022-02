ONLINE: Francúzi ako Kanaďania. Na cestu vyrazili konvoje slobody

Odporcovia očkovania vo Francúzsku zorganizovali konvoje slobody. Cez víkend chcú protestovať v Paríži a potom sa vydať na cestu do Bruselu. Vláda konvoje berie vážne a v prípad potreby chce tvrdo zasiahnuť. Veľkú účasť však neočakáva.

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy × Monitoring Ostražitosť I. stupeň ohrozenia II. stupeň ohrozenia III. stupeň ohrozenia Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Služby: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: bez obmedzenia, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Taxi: Rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri vstup do zamestnania: režim OTP prevádzkové hodiny bez obmedzenia hromadné podujatia: režim OP: max 200 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP: max 20 hostí, povinný zoznam účastníkov OTP: zakázané obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 200 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 200 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness: OP: max 50 osôb alebo 15 m2 na osobu, povinný zoznam návštevníkov OTP, základ: zakázané wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií): OP: bez limitu, iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané, pre ostatné zariadenia max 10 osôb OTP, základ: zakázané umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 50 percent kapacity OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie: OP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2-metrové rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP, základ: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia: OP: bez limitu OTP: zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru základ: zakázané - okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 100 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP: max20 hostí, povinný zoznam účastníkov OTP: zakázané obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 100 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness: OP: max 20 osôb alebo 15 m2 na osobu, povinný zoznam návštevníkov OTP, základ: zakázané wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií): OP: max 10 ľudí, iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané OTP, základ: zakázané umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 25 percent kapacity OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody - 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie: OP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2-metrové rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP, základ: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia: OP: bez limitu OTP: zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru základ: zakázané - okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP - očkovaný, testovaný, prekonaný prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 50 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania zakázané pre všetkých obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 50 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness zakázané pre všetky kategórie wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií) zakázané pre všetky kategórie umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 10 osôb OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP / základ: iba esenciálne obchody - 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie pre všetky kategórie: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru

7:28 V hlavnom meste Turkménska Ašchabade a v dvoch z piatich administratívnych oblastí krajiny môžu ľudia nosiť len rúška bielej farby, informoval server turkmen.news a dodal, že dôvod nariadenia nie je jasný. Hoci sa v Turkménsku, jednej z najuzavretejších krajín sveta, nosia rúška, jej vedenie popiera, že by sa tam vyskytoval koronavírus.

V metropole Ašchabad začala biele rúška u vodičov už v decembri vymáhať dopravná polícia. V januári sa potom s rovnakou požiadavkou začali stretávať aj chodci, študenti a školáci. Pokuta za rúško nesprávnej farby predstavuje 50 manátov.

V meste Türkmenabat musia iba biele rúška nosiť úradníci a školáci. V prípade, že kontroly, ktoré majú začať 18. februára, odhalia u školákov čierne alebo farebné rúška, bude učiteľom a riaditeľom hroziť pokarhanie.

Podobné pravidlo sa už od roku 2017 v Turkménsku vzťahuje na automobily. Zakázané sú vozidlá čiernej farby a tmavých odtieňov. Stredoázijské Turkménsko je jednou z najviac autoritárskych krajín na svete, kde sa moc sústredí v rukách prezidenta. (turkmen.news, čtk)

7:04 V Nemecku za posledný deň vzrástla sedemdňová incidencia na 1 465 nakazených na 100-tisíc obyvateľov a nachádza sa tak na najvyššej úrovni od začiatku pandémie. Vyplýva to z údajov zverejnených Inštitútom Roberta Kocha (RKI). Za posledný deň sa v Nemecku potvrdilo 247 862 nových prípadov infekcie covidom.

Počty nakazených sú podľa expertov v skutočnosti zrejme výrazne vyššie a úrady ich už nedokážu zachytiť. Na mnohých miestach sú totiž vyčerpané kapacity testovania aj zdravotníckych zariadení a trasovanie kontaktov funguje len obmedzene.

Podľa RKI zomrelo v Nemecku za posledných 24 hodín v súvislosti s koronavírusom 238 ľudí, minulý týždeň ich bolo 164. Od začiatku pandémie v krajine zomrelo 119 453 ľudí po nákaze covidom. Počet pacientov, ktorí boli pre covid prijatí do nemocníc, stúpol v poslednom týždni na 6 na 100-tisíc obyvateľov, v utorok predstavoval tento údaj hodnotu 5,6. (dpa, rki, čtk)

6:59 V americkom štáte New York vo štvrtok vyprší platnosť povinného nosenia rúšok vo vnútorných verejných priestoroch vrátane obchodov či kancelárií. Ich nosenie bude ale naďalej povinné na školách či v zdravotníckych zariadeniach. Oznámila to v stredu tamojšia guvernérka Kathy Hochulová.

„Vzhľadom na klesajúce počty prípadov (nákazy) a hospitalizácií si môžeme dovoliť toto (pravidlo) zrušiť s účinnosťou od zajtra,“ uviedla Hochulová. Počet novoinfikovaných podľa jej slov v porovnaní so začiatkom januára poklesol o 93 percent. „To je dôvod, prečo vstupujeme do novej fázy tejto pandémie,“ povedala novinárom.

V pondelok bolo v newyorských nemocniciach hospitalizovaných približne 5-tisíc ľudí, pričom počas vrcholiacej aktuálnej vlny nákazy ich 11. januára naprieč týmto štátom evidovali takmer 12 700.

Hochulová dodala, že bude závisieť od jednotlivých firiem, či budú nosenie rúšok vyžadovať i po tom, ako to už nebude povinné. Táto povinnosť bola v New Yorku zavedená 10. decembra v súvislosti so šírením variantu omikron.

So zrušením nariadenia o nosení rúšok na školách, ktoré platí od augusta, chce guvernérka počkať, až kým sa nezvýši miera zaočkovanosti u detí. Situáciu majú znova prehodnotiť v marci. Štát New York sa tak pridal k niekoľkým ďalším štátom USA s demokratickým vedením, ktoré tento týždeň v dôsledku zlepšujúcej sa epidemickej situácie ohlásili zrušenie povinných rúšok na verejných miestach.

V Kalifornii vyprší povinné nosenie rúšok vo vnútri pre zaočkované osoby 15. februára, ako priblížil tamojší guvernér Gavin Newsom. V štáte Oregon má dôjsť k zrušeniu povinných rúšok podľa guvernérky Kate Brownovej najneskôr 31. marca.

Guvernér Delaware John Carney avizoval, že nariadenie týkajúce sa povinného prekrývania horných dýchacích ciest vo vnútorných priestoroch sa končí v piatok a na školách 31. marca. V New Jersey nebudú musieť žiaci ani zamestnanci na školách nosiť rúška od 7. marca. Guvernér Massachusetts Charlie Baker v stredu ohlásil, že žiaci nebudú musieť nosiť rúška od 28. februára. (afp, ap, tasr)

6:55 Novozélandská polícia začala vo štvrtok zatýkať niektorých demonštrantov, ktorí sa utáborili pred parlamentom v metropole Wellington na protest proti pandemickým obmedzeniam a očkovaniu proti covidu.

Polícia povolala ďalších viac ako 100 policajtov z iných častí krajiny. Policajti vytvorili rad a nariadili ľuďom, aby odišli, ale nepostupovali k nim, pričom zatýkali najmä tých, ktorí sa zdali byť neposlušní. Policajti mali na sebe ochranné vesty, ale nemali výstroj ani zbrane, uviedla AP.

„Polícia opakovane apelovala na demonštrantov, aby opustili areál, a začala s vysťahovaním ľudí,“ oznámil šéf polície okresu Wellington Corrie Parnell. „Polícia síce uznáva právo ľudí na protest, ale musí to byť vedené spôsobom, ktorý nespravodlivo neovplyvní širšiu verejnosť,“ vysvetlil.

Kolóna kamiónov a karavanov zablokovala v utorok ulice neďaleko novozélandského parlamentu v rámci protestu, ktorý sa inšpiroval podobnou demonštráciou v Kanade. Stovky vozidiel, oblepených odkazmi ako „Vráťte nám slobodu“ a „Donútenie nie je súhlas“, parkovali v uliciach obklopujúcich budovu parlamentu známu ako Úľ. Ďalšie stovky jazdili okolo centra mesta a zároveň trúbili. Vyše tisíc peších protestujúcich počúvalo prejavy.

Premiérka Jacinda Ardernová vyhlásila, že nemá v úmysle vstupovať do diskusie s účastníkmi kolóny. Argumentovala tým, že väčšina Novozélanďanov prejavila podporu očkovaciemu programu vlády. Očkovanie proti koronavírusu je na Novom Zélande povinné pre ľudí pracujúcich v určitých oblastiach, ako zdravotníctvo, polícia a súdnictvo, školstvo či obrana. Platí aj systém covid pasov, ktoré musia ľudia predkladať ako dôkaz o očkovaní, keď vstupujú do reštaurácií, na športové akcie a bohoslužby. Covid pasy sa nevyžadujú vo verejnej doprave, v supermarketoch, školách a pri poskytovaní zdravotníckych služieb. (ap, tasr)

6:15 Z niekoľkých francúzskych miest v stredu dopoludnia vyrazili takzvané konvoje slobody, kolóny áut, ktoré zorganizovali odporcovia protikoronaví­rusových opatrení a najmä očkovania proti COVIDU-19. Informovala o tom stanica BFM TV. Všetky konvoje mieria do Paríža, kde chcú ľudia počas víkendu spoločne demonštrovať. V pondelok majú v pláne zamieriť do Bruselu. Účastníkov konvojov k akcii inšpirovalo protestné hnutie v Kanade, kde vozidlá nespokojných obyvateľov blokujú ulice hlavného mesta aj niektoré cestné ťahy. Podobne sa inšpirovali aj nespokojní ľudia na Novom Zélande.

Najväčší z konvojov, ktoré sa organizujú predovšetkým na sociálnych sieťach, podľa stanice France bleu vyrazil z Nice na juhu krajiny. Približne dve stovky účastníkov vyzdobili svoje autá francúzskymi vlajkami a logom konvojov, ale bolo vidieť aj vlajky Kanady. Popri osobných autách idú aj motorky alebo karavany. Časť účastníkov žiada zrušenie protipandemických opatrení, iní kritizujú aj klesajúcu kúpnu silu alebo rastúce ceny energií.

Facebooková skupina Le convoi de la liberté (Konvoj slobody), ktorá vznikla 26. januára, má zatiaľ 310 000 členov, ale príspevkov nie je príliš veľa. Okrem Nice štartuje konvoj podľa serveru La Depeche aj z niektorých ďalších miest. Ďalšie vyrazia konvoje vo štvrtok.

Minister vnútra Gérald Darmanin v utorok večer povedal, že vláda konvoje berie úplne vážne a je pripravená prijať potrebné bezpečnostné opatrenia, pokiaľ to bude potrebné.

„Ak by ľudia chceli obmedzovať slobodu ostatných, najmä prístup do hlavného mesta, odpoveď štátu bude extrémne tvrdá,“ uviedol Darmanin. Vláda podľa neho ale nečaká príliš veľký rozsah protestov. V utorok večer sa na demonštrácii na podporu konvoja v Paríži zišlo asi 20 ľudí.

Francúzska vláda tiež naznačila, že začiatkom jari by mohla ukončiť kontroly očkovacích certifikátov, ktoré majú ľudia povinnosť predkladať pri vstupe do barov, reštaurácií, kín a na ďalšie verejné miesta. Podľa vyjadrenia vládneho hovorcu Gabriela Attala existujú „dôvody na to dúfať“, že systém dokladovania očkovania proti COVIDU-19 vo Francúzsku sa skončí na konci marca alebo zo začiatku apríla.

V krajine posledné dva týždne po rekordnom rozmachu infekcie klesajú denné počty nákaz koronavírusom, podľa Attala ale počet ľudí hospitalizovaných s koronavírusom zostáva „veľmi vysoký“ a je nad maximom z jari 2020. Francúzsko eviduje na každý z posledných siedmich dní viac ako 300 covidových úmrtí, najviac od minuloročnej jari.