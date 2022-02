Bugár o incidentoch v NR SR: Zakladateľom takéhoto správania je Matovič

„Najväčšiu chybu urobila vládna koalícia. Rovnako ako pri odmietačoch očkovania mali jednoznačne a zrozumiteľne vysvetliť, o čom je tá zmluva. Opozícia, samozrejme, využíva, ak chcete aj zneužíva, všetko, čo môže. Nehovoriac o ĽS NS. Prvá chyba bola tá, že verejnosti nevysvetlili, o čo vlastne ide,“ zdôraznil Bugár.

Koalícia sa podľa neho nemôžu zbavovať zodpovednosti ani za výtržnosti v parlamente. „Nemôžu sa čudovať, že v parlamente došlo k takýmto incidentom. Prakticky zakladateľom takéhoto správania v parlamente je Igor Matovič. On začal ako prvý v parlamente robiť rôzne ,opičárne‘. Chodil s rôznymi plagátmi, krikom vyrušoval vystupujúcich poslancov, urážal ich alebo po nich niečo hádzal a podobne. Bohužiaľ, on to zaviedol a teraz sa v tom len pokračuje. Názor sa dá vyjadriť aj kultivovane, ale obliať zástavu cudzieho štátu, prípadne poslanca, to už je za hranicou. Robili sa rôzne veci, ale toto sa doteraz ešte nestalo,“ dodal Bugár.

VIDEO: Pri rečníckom pultíku v NR SR sa oblievalo vodou.