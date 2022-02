Prepustili zamestnanca, ktorý zverejnil nahrávku nadávajúceho Merčiaka

Rezník zároveň dodal, že sa so športovým komentátorom Merčiakom, ktorý pokrýva Zimnú olympiádu v Pekingu v Číne, plánuje po jeho príchode rozprávať. Meno prepusteného zamestnanca odmietol povedať, aby mu nespôsobil problémy pri hľadaní ďalšieho zamestnania.

„Chceme však zdôrazniť, že táto osoba nebola v priamom konflikte s Marcelom Merčiakom a zverejneniu nepredchádzali osobné konflikty z minulosti ani súčasnosti.“ uviedla pre portál Omediach.com hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.

Podľa člena Rady RTVS Jozefa Chudíka je „incident“ výsledkom vulgarizácie spoločnosti, „žumpa sa vylieva na sociálnych sieťach“ a ľudia si neuvedomujú, kam to môže zájsť. Merčiakovu reakciu však chápe. „Málokto si vie predstaviť psychický stav človeka zodpovedného za živé vysielanie. Toto bolo mimo živého vysielania,“ zdôraznil Chudík s tým, že reakcia športového komentátora sa nemala dostať na verejnosť. Myslí si, že to poškodilo vedenie RTVS.

Predseda Rady RTVS Igor Gallo skonštatoval, že aj opačné názory, ktoré mali so slovníkom komentátora problém, sú relevantné. Taký názor vyjadrila napríklad aj jedna z členiek Rady RTVS Dóra Hushegyiová. Je presvedčená, že takýto slovník sa nepoužíva ani doma, k mikrofónu treba mať podľa nej rešpekt. „Merčiaka považujem za špičkového profesionála. Bol to ale šok a pre všetkých novinárov to bola obrovská lekcia,“ poznamenala.

Zo slov Merčiaka vo videu je zrejmé, že bol nahnevaný na to, že niečo v živom vysielaní mal povedať inak a nadával réžii v Mlynskej doline v Bratislave, že ho o tom neinformovali.