Bugár v Ide o pravdu: Koalícia robí chyby. Žilinka mal vystúpiť v parlamente

Koalícia pri schvaľovaní obrannej zmluvy s USA urobila rovnakú chybu ako pri téme očkovania. „Namiesto vysvetľovania nechali priestor opozícií, a tá ho pochopiteľne celý obsadila,“ povedal v relácii Ide o pravdu Béla Bugár, bývalý podpredseda NR SR.

Na jednej strane kritizuje ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) za útočné prejavy voči oponentom obrannej dohody. V inom prípade ho bráni, a za hádky v parlamente viní premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) a koaličných partnerov. „Nechali ho v tom samého, a aj to o niečom svedčí,“ dodal Bugár.

Neskrýval veľké znepokojenie z výtržností, ktoré sa diali tento týždeň v NR SR. „Ale zagratulovať by mal sám sebe Matovič. On prvý doniesol do parlamentu takéto metódy správania,“ zdôraznil.

Riešením by podľa neho bolo vytvorenie tzv. parlamentnej stráže, ktorá by mala právomoc fyzicky vyviesť „neposlušných“ poslancov z rokovacej sály. Dlhoročný parlamentný politik ale upozorňuje, že schváliť takéto opatrenie je politicky takmer nereálne. „Vždy bude opozícia hovoriť o šikane a ústavných právach poslancov,“ vysvetlil.

Obranná zmluva s USA bola príležitosťou pre opozíciu, ktorá situáciu podľa Bélu Bugára zvrátila vo vlastný prospech. Odmieta ale, že by Smer alebo Hlas spochybnili členstvo Slovenska v NATO. „To zatiaľ nepovedali, a pevne verím, že to nikto z nich neurobí,“ konštatoval bývalý šéf strany Most-Híd, ktorá bola v koalícii so Smerom v predchádzajúcom volebnom období.

Bugár ale neskrýva prekvapenie nad slovníkom a vehemenciou Petra Pellegriniho (Hlas) pri kritike zmluvy s USA. „A som sklamaný z Roberta Fica (Smer), ktorý sa ocitol v blízkosti extrémistov,“ povedal v Ide o pravdu Bugár.

Podľa neho koalícia urobila chybu, keď odmietla vystúpiť v pléne parlamentu generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. „Priznala tak, že má strach z iného názoru na zmluvu s USA,“ zdôraznil.

