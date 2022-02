Od utorka otvoria obchody pre všetkých. Čo však bude ďalej?

Už desať dní pribúda 20-tisíc novoinfikovaných koronavírusom denne. Na prvý pohľad však krajina funguje normálne. Ľudia sedia v reštauráciách, chodia do práce, otvorené sú divadlá, kiná a organizujú sa koncerty. Len záverečná musí byť o 22. hodine.

Strach z pandemickej vlny strieda neistota, čo bude po nej a dokedy vôbec budú platiť protipandemické opatrenia. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) pripustil, že Slovensko pôjde podľa vzoru ostatných štátov a po odznení štvrtej vlny nastane uvoľňovanie opatrení. „Na prelome mesiacov marec a apríl by mali byť opatrenia úplne minimálne alebo žiadne,“ spresnil.

Aj napriek rekordným počtom infikovaných sa vláda rozhodla niektoré opatrenia uvoľniť. Vo štvrtok on-line rozhodla odporučiť zrušenie rozdelenia obchodných prevádzok na esenciálne a neesenciálne a všetky obchody zaradiť do režimu základ. Pod ‚základom‘ sa myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania. To znamená, že pri vstupe napríklad do obchodu s elektrotechnikou sa už nikto nemusí ničím preukazovať.

„Všetky prevádzky maloobchodu budú môcť fungovať po 22. hodine. Služby ako napríklad gastro ostávajú okrem výnimiek v režime OP, niektoré v režime OP plus a majú byť zatvorené do 22. hodiny,“ priblížila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková. Podľa nej by mali nové opatrenia začať platiť od utorka 15. februára.

„Na expertnej úrovni naďalej prebiehajú diskusie o ďalšom uvoľňovaní opatrení po odznení vlny omikron. Po ich zavŕšení budeme verejnosť včas informovať,“ povedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Rezort zdravotníctva ráta s tým, že aktuálne nastavené opatrenia budú platné maximálne štyri týždne po vrchole vlny.

Tieto odporúčania vlády už pretavili hygienici do vyhlášok. Pozrite sa, čo bude platiť.