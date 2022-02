Štát chce väčšmi podporovať deti v krúžkoch

Každý žiak o 6 do 18 rokov by mohol ročne dostať k dispozícii 730 eur. V súčasnosti dostávajú žiaci od štátu 32-eurové vzdelávacie poukazy.

Ministerstvo školstva tvrdí, že opatrenie by sa dotklo vyše 750-tisíc žiakov, ktorí trávia čas v športových kluboch, remeselných krúžkoch, ale aj folklórnych či kultúrnych súboroch. Riaditelia škôl sa však obávajú, ako tento zámer dopadne. „Plánovali sa zaviesť aj športové poukazy, ale to padlo, projekt nedotiahli do konca,“ podotkol riaditeľ Základnej školy Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici Ján Maruniak. Športové poukazy rezort testoval v rámci pilotného projektu ešte v roku 2011, ale pre zložitosť a neefektívnosť využívania prostriedkov ho napokon zastavil. Poukazy navyše nemožno použiť na akýkoľvek krúžok, ministerstvo by malo presne určiť, na ktoré aktivity sa tieto peniaze môžu využiť.

Štátny tajomník ministerstva školstva Ivan Husár hovorí, že rodič by mal príspevok dostávať na kartu. Ak s niektorým poskytovateľom voľnočasových aktivít nebude spokojný, mohol by s dieťaťom prejsť k inému. Rovnako by však peniaze mohol minúť len na aktivity presne stanovené v zákone. Ministerstvo školstva pripravuje pilotný projekt testovania voľnočasových poukazov na vybraných školách, zatiaľ však nechce špecifikovať detaily ani školy,v ktorých by sa poukazy mali testovať. „Ďalšie informácie budeme komunikovať v najbližšom období,“ uviedol neurčito rezort.

O konečnej podobe voľnočasových poukazov Husár diskutuje so štátnym tajomníkom rezortu financií Marcelom Klimekom. Ten vysvetlil, ide o tzv. služby deťom, ktoré ešte vlani v novembri predstavil minister financií Igor Matovič (OĽaNO) v rámci daňovo-odvodovej reformy. Matovič vtedy avizoval, že rodiny by mali na každé dieťa od 3 do 18 rokov dostávať 70 eur mesačne na krúžky, doučovanie či návštevu divadla alebo galérie.

Raditeľka Základnej školy s materskou školou na ulici Andreja Kubinu v Trnave Zuzana Holkovičová si myslí, že vyššiu sumu poukazov by rodičia určite boli schopní využiť. Avšak školy aj rodičia o zmenách vedia len z tlačovej konferencie ministra financií o príspevku na služby deťom. Vôbec im tak nie je jasné, na čo sa majú pripraviť. „Ponuka krúžkov je veľká, robíme športovú aj umeleckú činnosť. Suma 70 eur mesačne nie je nič extra, pretože zabezpečiť priestory, napríklad prenajať telocvičňu pre športový klub, je pomerne nákladné,“ hovorí.

Ján Maruniak, riaditeľ Základnej školy Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici, dopĺňa, že hoci poukazy by sa v plnej výške určite nevyužili, každá takáto pomoc rodičom je dobrá. Škola má zmluvu s centrom voľného času v Banskej Štiavnici. Učitelia tam vedú krúžky, ktoré zábavnou formou rozširujú rôzne vyučovacie predmety. Ale aj krúžky enviromentálistiky, varenia, pečenia alebo šitia.a športy ako florbal a volejbal.

„Ťažko povedať, či je 730 eur veľa alebo málo. V rôznych regiónoch sú rôzne centrá, zriadené obcami a mestami, a tiež súkromné zariadenia. Niektoré sú aktívne, ale iné fungujú len na papieri,“ upozorňuje Maruniak.

Riaditeľ štátneho voľnočasového centra na ulici V jame v Trnave Andrej Havlík hovorí, že náklady na ich činnosť čiastočne hradí mesto. Deti sú v krúžkoch jednu hodinu týždenne a rodič prispieva mesačne šiestimi eurami. Za jeden školský rok tak zaplatí 60 eur. „Za avizovanú sumu by teda u nás dieťa mohlo navštevovať 12 krúžkov. V súkromných zariadeniach stojí hodina skupinových aktivít sedem a viac eur, u individuálnych aktivít je to desať a viac,“ dodáva.