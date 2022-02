Valášek chce, aby sa generálny prokurátor koordinoval s rezortom zahraničia

Generálny prokurátor by mal pri uplatňovaní svojich oprávnení v oblasti medzinárodnej spolupráce koordinovať svoj postup s rezortom zahraničia. Navrhuje to nezaradený poslanec Tomáš Valášek.

Dosiahnuť to chce novelou zákona o prokuratúre, ktorej návrh podal do parlamentu. Predísť by sa malo podľa neho situáciám protirečiacim našim zahraničnopoli­tickým pozíciám.

„Cieľom navrhovanej právnej úpravy je posilniť koordináciu medzi kľúčovými zložkami štátnej správy vo výkone zahraničnej politiky SR a "predísť situáciám, keď absencia koordinácie zo strany prokuratúry vyústi v kroky protirečiace zahraničnopoli­tickým pozíciám SR, za ktoré má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR primárnu zodpovednosť,“ skonštatoval v návrhu Valášek.

Poslanec zdôraznil, že jeho návrh neupiera generálnemu prokurátorovi právo autonómne spolupracovať s partnermi v zahraničí na záležitostiach bez presahu do zahraničnej politiky SR.

„Potreba konzultácie a koordinácie s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa vzťahuje na záležitosti, ktoré materiálne ovplyvňujú vnímanie slovenských zahraničnopoli­tických pozícií partnermi za hranicami v agendách iných ako agenda prokuratúry,“ priblížil.

Súčasný generálny prokurátor Maroš Žilinka čelil kritike za svoju januárovú cestu do Ruskej federácie na oslavy 300. výročia ruskej prokuratúry. Rokoval aj s tamojším generálnym prokurátorom Igorom Krasnovom, ktorý je na sankčnom zozname EÚ.

V Moskve podpísal Žilinka program vzájomnej spolupráce generálnych prokuratúr Slovenskej republiky a Ruskej federácie. Zahŕňa okrúhle stoly, workshopy či odborné stretnutie. Uskutočniť sa má napríklad workshop o boji proti počítačovej kriminalite či proti nadnárodnému organizovanému zločinu.