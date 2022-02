Most vyskúša trpezlivosť Hlohovca

Most, cez ktorý vedie prístupová cesta do Hlohovca smerom od Trnavy, si pre svoj zlý technický stav vyžadoval opravu. S jeho rekonštrukciou, ktorá prinesie aj obmedzenia pre dopravu a peších, začali v stredu 9. februára 2022.Od mája bude most uzatvorený aj pre peších. Kompletná uzávierka bude trvať tri týždne.

Viac ako 300-metrov dlhý most preklenuje rieku Váh smerom od Trnavy a je hlavnou prístupovou cestou do Hlohovca. Ide o dôležité tranzitné miesto v regióne, prepája Trnavský kraj s Nitrianskym. Most je na základe stavebno-technického stavu zaradený do 6. stupňa. V prípade najhoršieho siedmeho stupňa dochádza k uzávierke mosta.

Podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča je zrútenie mosta jeden z možných scenárov. Aj preto z neho v roku 2019 vylúčili nákladnú dopravu nad 12 ton. Oprava mosta, ktorý bol postavený v 60. rokoch minulého storočia, je rozdelená do troch etáp. Najbližšie dva mesiace sa bude zosilňovať spodná stavba mosta. K obmedzeniam pre dopravu a peších dôjde až potom.

VIDEO: Trnavský župan Jozef Viskupič k oprave mostu ponad Váh v Hlohovci.

„Počas dopravnej uzávery po Veľkej noci budú prebiehať technicky najnáročnejšie práce v rámci celého projektu. Most preto musíme na šesť mesiacov uzatvoriť a vylúčiť z neho automobilovú aj autobusovú dopravu. Počas troch májových týždňov po ňom nebude možné prejsť ani pešo,“ spresnil vedúci projektu David Čáp zo spoločnosti SMS, ktorá sa na stavbe podieľa so spoločnosťou Kovo-Sklo Hlohovec. Doprava by sa mala vrátiť na most v októbri. Celá rekonštrukcia má trvať 18 mesiacov.

Lávka ponad Váh

Primátor Hlohovca Miroslav Kollár sľubuje, že ľudia z mesta i okolia dostanú včas všetky potrebné informácie. „Pripravujeme sieť webkamier, ktoré budú monitorovať tie najhoršie úseky z hľadiska dopravy a z hľadiska situácie na záchytných parkoviskách, moste či železničnej lávke,“ priblížil.

Po uzatvorení opravovaného mosta bude k dispozícii šesť obchádzkových trás, ktoré navrhol dopravný inžinier. V spolupráci so župou pripravuje mesto záchytné parkoviská, aby najväčší nápor áut nekončil priamo v meste. Zároveň bude fungovať kyvadlová doprava medzi železničnou stanicou a centrom mesta.

Najzasiahnutejšou lokalitou počas celej rekonštrukcie bude podľa Kollára miestna časť Šulekovo, ktoré sa nachádza pred mostom v smere od Trnavy. „Posilňujeme napríklad výkon kancelárie nášho mestského úradu v Šulekove, aby si tam ľudia vedeli vybaviť oveľa viac úradnej agendy,“ priblížil. Jedinou prístupovou trasou pre peších z tejto časti bude železničná lávka, ktorá je súčasťou železničného mosta ponad Váh. Cesta do mesta tak môže trvať aj viac ako dvojnásobne dlhšie, približne 40 až 50 minút. „V tejto chvíli robíme všetko preto, aby sme zlepšili jej bezpečnosť,“ podotkol Kollár. Na trati bude vyššia premávka pre posilnené vlakové spoje medzi Leopoldovom a Hlohovcom.

Do školy a k lekárovi

Obmedzenia sa výraznejšie dotknú aj školákov zo Šulekova. „Spoza mosta chodí viac ako sto školákov do hlohovských škôl. V najbližších týždňoch budeme komunikovať s ich rodičmi a ponúkneme im alternatívy, ako zabezpečiť, aby sme deti dostali bezpečne do škôl,“ dodal primátor Hlohovca. Blížiace sa obmedzenia vnímajú ľudia rôzne. Podľa toho, ako veľmi im zasiahnu do života. „Ľudia sa pýtajú, kadiaľ budú chodiť,“ povedala Dagmar (60). Uvítala by lepšie a včasnejšie informácie. Neistota podľa nej trápi najmä starších ľudí z okolitých obcí či zo Šulekova, ktorí chodia do Hlohovca za lekármi.

Pol roka trvajúce obmedzenia sú podľa Jána (67) z Bojničiek dlhá doba. Je síce na dôchodku, ale vedie atletický klub. S deťmi cestuje aj na súťaže. Ak idú vlakom, vyrážajú z Leopoldova, kam sa najprv musia dopraviť. „Budeme to musieť obchádzať na Piešťany alebo na Sereď,“ podotkol. Komplikácia to bude aj pre jeho deti, ktoré pracujú v Trnave.

Mladá mamička Adriana (35) býva v Šulekove. „Teším sa z toho, že sa bude most rekonštruovať a obmedzenia mi nerobia žiadny problém,“ podotkla. Tri týždne, počas ktorých bude most kompletne zatvorený, teda aj pre peších, vydrží. Čakala, že chodci budú obmedzení dlhšie.

V súvislosti s Váhom viacerí spomenú pontónový most. Podľa trnavského župana Viskupiča by to bolo príliš nákladné, pričom by sa to využívalo necelý mesiac. Navyše brehy Váhu sú zátopovou oblasťou.