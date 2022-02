Šipoš a Tomáš sa zhodli, že zverejňovanie adries politikov je nesprávne

Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Tomáš zároveň nevidí problém v tom, aby sa zverejňovali mená v súvislosti s tým, kto ako v danom prípade v parlamente hlasoval.

Politickú kultúru nielen v parlamente, ale aj s organizovaním protestov pred obydliami politikov zaviedol podľa Tomáša predseda OĽaNO Igor Matovič. „Považoval som to vtedy za nesprávne, považujem to za nesprávne aj teraz,“ uviedol.

Šipoš vie o tom, že sa v prípade vyhrážania politikom pripravujú trestné oznámenia. Poznamenal, že ide predovšetkým o poslancov OĽaNO, ktorí hlasovali za obrannú dohodu s USA. Podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas Tomáš doplnil, že jeho strana sa vyhranila a tvrdí, že vyhrážanie sa politikom je neprípustné. Podľa neho by sa mohli mená s tým, kto ako hlasoval, zverejňovať napríklad aj na bilbordoch, avšak nie s adresami.

Poslanci sa vyjadrili aj k dianiu v parlamente počas týždňa. Priama zodpovednosť za zvládnutie situácie je podľa Tomáša na vedení parlamentu. Takéto správanie na parlamentnej pôde považuje za nesprávne. V parlamente sa má podľa jeho slov diskutovať. Šipoš tvrdí, že v tomto prípade sa to nedá ani nazvať diskusiou.

Šipoš si vie predstaviť, že by sa v NR SR zaviedlo niečo ako parlamentná stráž. Ísť by sa v tomto prípade mohlo podľa vzoru z Českej republiky, kde je bezpečnostná služba.

Koaličná rada sa bude touto témou ešte podľa neho zaoberať. „Musíme to brať vážne,“ povedal. Tomáš si nevie predstaviť, že by hlasovali za parlamentnú stráž. Podľa neho sa tým len prileje viac oleja do ohňa. Tvrdí, že predseda parlamentu má viac nástrojov, ako podobné situácie v pléne riešiť.

Dvojica diskutujúcich hovorila aj o obrannej dohode s USA. Podľa Tomáša je zmluva pre Slovenskú republiku neprospešná. Poukázal na to, že s ňou nesúhlasí nielen opozícia, ale ani generálny prokurátor. Šipoš uviedol, že takúto bilaterálnu zmluvu s USA má väčšina členských štátov Európskej únie.

Hlas zbieranie podpisov pod vyhlásenie referenda podporí, Tomáš to nevníma ako drahý prieskum verejnej mienky. Šipoš dodal, že sa referenda neboja.

Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) odsudzuje útoky na poslancov parlamentu, ktorí hlasovali za obrannú dohodu s USA. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Podpredseda strany Smer Juraj Blanár sa stotožňuje s tým, aby boli zverejnené verejné informácie.

Poukázal na skutočnosť, že to, čo zverejnil na sociálnej sieti jeho stranícky kolega Ľuboš Blaha (Smer), sú informácie, ktoré sa dajú nájsť na stránke Národnej rady. Podľa jeho slov ide len o výsledok hlasovania poslancov a mesto, v ktorom žijú.

Remišová tvrdí, že poslanci Za ľudí nemajú zatiaľ žiadnu ochranu. Poukázala však na to, že mnohí z poslancov čelia útokom a nenávistným správam. Blanár však verí, že ľudia dokážu vyhodnotiť situáciu.

Diskutujúci sa zaoberali aj témou obrannej dohody s USA. Blanár poznamenal, že dohoda bola pretlačená napriek nesúhlasu väčšiny obyvateľov. Poukázal aj na zrušenú rozpravu v parlamente či to, že nebolo v pléne umožnené vyjadriť sa generálnemu prokurátorovi SR.

„Slovenská republika sa vďaka vám zbavuje suverenity. Slovenská republika sa vďaka vám zbavuje vzdušného priestoru, kde si môžu robiť Američania, čo chcú, doviezť si, čo chcú, a my to nemôžeme ani len skontrolovať, iba nás budú informovať,“ povedal Blanár.

Remišová odsúdila vyjadrenia generálneho prokurátora. „To, akým spôsobom generálny prokurátor pošliapal pamiatku obetí invázie sovietskych vojsk, je absolútne neakceptovateľné,“ povedala. Podľa Blanára Slovensko takúto dohodu nepotrebuje.

Ministerka by zmenila zákon o prokuratúre tak, aby vo funkcii skončil Maroš Žilinka. Blanár nechcel komentovať to, či by bol Žilinka dobrým kandidátom na prezidenta SR. Na otázku, či je minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) dobrým ministrom, Remišová uviedla, že túto otázku otvorili aj na koaličnej rade.

Blanár potvrdil, že jedna z otázok v referende sa bude týkať aj zastropovania veku odchodu do dôchodku. Podľa Remišovej by si Juraj Šeliga (Za ľudí) mal rozmyslieť návrat na post podpredsedu parlamentu. Podpredseda Smeru sa nechcel vyjadriť, či by mal problém s tým, že by bol Milan Uhrík jedným z ministrov v budúcej vláde. „Na stole budeme mať hodnoty, ktoré budeme chcieť presadzovať,“ uzavrel.